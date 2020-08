Eventi a Latina, la vicesindaco: “L’attenzione sarà massima”

Shares

LATINA – Dopo aver partecipato alla seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Vice Sindaco di Latina Maria Paola Briganti ha affermato in una nota che l’attenzione dell’Amministrazione in occasione delle prossime manifestazioni pubbliche sarà massima. Gli eventi previsti e già autorizzati saranno consentiti entro i limiti fissati dalle normative e dalle ultime ordinanze, comprese le iniziative di strutture private.

La Briganti ha assicurato che il Comune assicurerà controlli rigorosi, con la Polizia Locale affiancata alle altre Forze di Polizia. Un ruolo fondamentale, ha concluso la vice sindaco, dovranno svolgerlo i cittadini di ogni età, mostrando un senso di responsabilità indispensabile per rispettare le regole ed evitare i contagi.