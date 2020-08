Frana in Valtellina, era di Aprilia una delle vittime, Gianluca Pasqualone

Shares

APRILIA – Era di Aprilia Gianluca Pasqualone, il 45 enne morto in Valtellina per una frana mercoledì insieme con la moglie Silvia Brocca con la quale viveva a Comabbio. Con loro ha perso al vita anche una bambina di 10 anni, figlia di una coppia di amici, che era salita in auto per stare accanto a Leo, il figlio piccolo della coppia scomparsa. Il bambino che ha cinque anni, è l’unico superstite della frana che ha travolto l’auto guidata da Gianluca ed è ora ricoverato all’ospedale di Bergamo in gravi condizioni.

Gianluca che aveva studiato all’istituto Carlo e Nello Rosselli di Aprilia, è ricordato da tutti come una persona solare, amava la compagnia e anche nel paese in cui si era trasferito partecipava volentieri alle iniziative della comunità.