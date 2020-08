Il Coronavirus torna a far paura: 26 nuovi casi in provincia

Shares

LATINA – Erano stati annunciati numeri molto alti e così è stato. Sono 26 i nuovi casi positivi in provincia di Latina nella giornata di oggi, di cui 25 trattati a domicilio e uno in fase di valutazione.

Sono distribuiti nei comuni di Aprilia (4), Cori (1), Fondi (3), Gaeta (1), Latina (6), Santi Cosma e Damiano (11). I casi rilevati sono contatti di casi già noti e rientri dall’estero e dalla Sardegna.

Si registrano inoltre anche 4 casi nuovi positivi, non residenti in provincia.

Non si registrano nuovi decessi.

Salgono cosi a 686 i casi di Coronavirus con un indice di prevalenza all’11,93.