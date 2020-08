Latina, al Ponte Passo Genovese la targa del Fai: “E’ luogo del cuore”

Shares

LATINA – Passo Genovese, tra i più votati luoghi del cuore dell’edizione 2018-2019, riceverà lunedì 10 agosto la targa del Fondo Ambiente Italiano. “Con la sua storia centenaria che racconta di un territorio animato da traffici commerciali ben prima della bonifica integrale, è la testimonianza importante della necessità di mettere in comunicazione, di collegare, scambiare merci, esperienze e conoscenze. Un luogo del cuore che merita di essere salvato dall’abbandono e riconsegnato alla cittadinanza”, spiega Gilda Iadicicco delegata del Fai di Latina ricordando che quella di lunedì sarà un’occasione speciale per ripercorrerne la storia e “ad accompagnare i visitatori alla sua scoperta di questo luogo del nostro cuore, saranno i giovani volontari della Delegazione Fai di Latina, dalle 18:00 alle 20:00 presso preso il ponte, su strada Valmontorio a Borgo Sabotino

LA CERIMONIA – La cerimonia di consegna avverrà presso la Casa Cantoniera di Borgo Sabotino, dove, nel corso della serata verranno presentati e sarà possibile firmare per i luoghi del cuore in gara per l’edizione del 2020: il Monastero delle Clarisse e la Chiesa di Santa Chiara a Sezze, il quartiere Nicolosi a Latina, le Termette di Torre Paola a San Felice Circeo.

I LUOGHI DEL CUORE – I luoghi del cuore, un progetto partito nel 2003 e che attualmente ha sostenuto 119 progetti in 19 regioni, ha lo scopo di sensibilizzare cittadini e Istituzioni invitandoli ad attivarsi concretamente a favore dei luoghi votati. Le sinergie locali che si attivano, con iniziative finalizzate alla pubblica fruizione e alla valorizzazione di tali luoghi, stimolano l’attivazione di buone pratiche attraverso il coinvolgimento di più soggetti, dai promotori ai volontari, dai cittadini alle amministrazioni locali. Dopo il censimento e la votazione, chi ha raccolto più di 2000 voti può presentare al FAI il relativo progetto di recupero che accende i riflettori su luoghi unici, speciali perché legati alla nostra identità e ai nostri ricordi.