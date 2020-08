Lido di Latina, la raccolta differenziata “spinta” degli stabilimenti balneari

Shares

LATINA – Sulla Marina di Latina sventolano la Bandiera Blu e quella Verde. Non sono solo simboli, ma raccontano l’obbligo per chi opera e vive il lido di avere comportamenti rispettosi dell’ambiente e virtuosi sotto il profilo della gestione dei rifiuti. Per questo, prima di far scattare la stagione delle sanzioni, gli ispettori ambientali di Abc hanno svolto un’azione di sensibilizzazione in particolare presso gli stabilimenti balneari. “Il risultato è stato ottimo, siamo davvero soddisfatti per come è andata e per lo spirito di collaborazione che si è creato”, racconta la delegata alla Marina, Maria Grazia Ciolfi.

“In collaborazione con l’azienda speciale ABC, il Comune sta mettendo in pratica una serie di azioni per la tutela ambientale. Lo sta facendo attraverso un lavoro di formazione e informazione della cittadinanza con una campagna in atto sul litorale e grazie all’azione costante sul territorio, compreso sempre naturalmente quello della marina da parte degli ispettori ambientali, che non hanno quindi soltanto un ruolo sanzionatorio ma anche e soprattutto quello di aiutare la popolazione e gli operatori – dai quali abbiamo ottenuto un’ottima risposta – a differenziare correttamente”.

Sul litorale la campagna ha preso avvio con la festa delle bandiere, la manifestazione che ha voluto festeggiare il riconoscimento della bandiera blu e della bandiera verde, attraverso la distribuzione di materiale informativo per il corretto smaltimento di guanti e mascherine e dei portacicche tascabili con il logo di ABC. “Colgo l’occasione anche per lanciare l’idea all’amministrazione e ad Abc per l’istituzione di un concorso che premi le buone pratiche, i comportamenti virtuosi delle attività sul lungomare ed in particolare chi differenza di più e meglio, un premio per l’esercizio commerciale o lo stabilimento più “green” del litorale”, ha detto Ciolfi che questa mattina è stata ospite su Radio Immagine

