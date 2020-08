Oroscopo del giorno 01 Settembre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in quadrato con la Luna nel vostro segno e potrebbe causare qualche disaccordo sul piano sentimentale. Cercate di trovare un compromesso che possa soddisfare entrambi. Single: non è una giornata favorevole per dichiarare i vostri sentimenti, ma non preoccupatevi troppo, presto le cose dovrebbero migliorare. A lavoro potreste essere costretti a fare uno sforzo in più. Potreste trovare delle situazioni di cui non siete al corrente. È difficile sentirsi rilassati e positivi oggi: avete difficoltà a trovare il giusto equilibrio tra libertà di parola e silenzio imposto. Probabilmente avete bisogno di riposare e dovreste smettere di pensare alle vostre preoccupazioni quotidiane.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno e vi rende affascinanti. Grazie al vostro carisma vi ritrovate al centro delle attenzioni. State attenti però, questo potrebbe rendere il vostro partner geloso. Ma è difficile cambiare il vostro atteggiamento: vi piace essere ammirati ed apprezzati. Questo comportamento è favorevole ai single per i quali saranno facilitati gli incontri. A lavoro vi sentite un po’ scoraggiati, ma la Luna vi permette di anticipare e visualizzare i vostri obiettivi. Il vostro ritmo accelerato potrebbe produrre un calo di energia alla fine della giornata. Ma questo è solo un piccolo inconveniente perché tutto va come avete previsto.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in trigono con Saturno nel vostro segno. In coppia, il vostro rapporto non viene disturbato dall’influenza lunare. Le cose vanno bene e siete disposti a rinnovare i piani per il futuro. I single dedicheranno anima e corpo al lavoro e non saranno molto disponibili sul lato sentimentale. Le Stelle favoriscono l’aspetto professionale e farete ogni sforzo per raggiungere i vostri obiettivi. L’aiuto dei vostri collaboratori sarà prezioso e l’atmosfera sarà buona. La Luna non influirà in modo negativo sulla vostra salute in questa giornata, al contrario, vi renderà particolarmente determinati e dinamici.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sul piano sentimentale le coppie dovranno agire in modo più maturo: il vostro partner non può subire i vostri capricci ogni giorno, merita anche la vostra fiducia. Single: il comportamento infantile ha la tendenza ad infastidire i vostri conoscenti: esprimete i vostri pensieri con chiarezza se volete essere compresi. A lavoro giornata difficile: niente va come avrebbe dovuto. Non incolpate i vostri collaboratori, abbiamo tutti dei giorni negativi. L’aspetto astrale suscita alcune piccole tensioni nervose. Cercate di rilassarvi di più e di prendervi cura della vostra salute.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno e sarà d’aiuto nelle relazioni amorose. Effettivamente, opterete per un cambiamento nel modo di gestire le comunicazioni e questo equilibrerà la vostra relazione, specialmente se ci sono stati dei conflitti ultimamente. Single, se avete cercato di contattare una persona senza successo è arrivato il momento di cambiare la vostra strategia. Questa configurazione planetaria sta bilanciando la vostra situazione lavorativa: trovate i modi per adattarvi alle fluttuazioni e ai cambiamenti. La maggior parte di voi sarà in ottima forma. Il trigono di Plutone indica un grande magnetismo ed una salute di ferro.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è in quadrato con Marte nel vostro segno. In coppia, alcuni conflitti irrisolti, potrebbero peggiorare: o il partner non sarà molto collaborativo oppure siete voi che non volete fare alcuno sforzo. Single: oggi siete di cattivo umore e non vi sentite in vena di compiacere. A lavoro dovreste moderare la vostra impulsività. È meglio non affrontare tutti i problemi insieme per non rischiare di destabilizzarvi. Moderate la vostra rabbia: è il modo migliore per risolvere i conflitti. Dal punto di vista della salute, grazie alla presenza di Marte, sarete carichi e pieni d’energia.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, sarete molto attenti con il partner ed insieme organizzerete al meglio il vostro tempo e le vostre attività. Single: state rivedendo la vostra situazione e dovreste essere in grado di prendere una buona decisione. Dal punto di vista professionale adotterete un atteggiamento diverso: di solito siete molto autorevoli e severi ma oggi siete disposti a fare dei compromessi e potreste persino decidere di ascoltare gli altri. Scoprirete che alcuni hanno delle buone idee. Per quanto riguarda la salute siete in ottima forma, dinamici e sorridenti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in opposizione con Saturno nel vostro segno ed annuncia il temporale sul piano sentimentale. Gli inconvenienti quotidiani vi appesantiscono ed il vostro umore ne risente. Non lasciatevi trascinare dal rancore. Potrebbe solo generare tensioni non necessarie al vostro rapporto. Per i single, questo stato d’animo non è favorevole agli incontri di successo. Forse dovreste aspettare tempi migliori. Anche a lavoro potreste sentirvi meno integrati. Non fate altro che intromettervi negli affari degli altri. Voler imporre loro i vostri punti di vista non è il metodo vincente. La stanchezza fisica si farà sentire sotto questa influenza astrale. Non lasciatevi sopraffare e recuperate un po’ di forze.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in quadrato con Marte nel vostro segno e provoca alcuni disturbi nella vita quotidiana. In amore, se c’è una certa agitazione nella vostra relazione, cercate di contenere il nervosismo e di rilassare l’atmosfera. Un atteggiamento tranquillo si dimostrerà molto più efficace che reagire con aggressività. Le tensioni svaniranno presto e potrete riprendere il corso normale del vostro rapporto. A lavoro, una situazione o un problema che vi riguarda sarà risolto nei prossimi giorni. Se un aumento delle attività provoca agitazione, non preoccupatevi, tutto tornerà in ordine presto e sarete di nuovo sicuri di voi. Le Stelle riportano il rischio di un leggero abbassamento di energia fisica. Evitate grandi sforzi oggi e cercate di riposare più tempo possibile.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. Vi sentite un po’ persi sul piano sentimentale: il vostro equilibrio relazionale sta oscillando. Non consideratelo un fallimento, prendete la situazione in mano e cercate di ristabilire la vostra armonia. Single: se dovete incontrare qualcuno, non monopolizzate l’attenzione dell’altro. A lavoro vi sentite sopraffatti e siete disorganizzati. Dovreste prendervi il tempo necessario per definire le vostre priorità e per riconnettervi con la realtà. Troverete la motivazione per essere efficienti. La vostra salute non è al top in questa giornata: vi manca l’energia e vi sentite esausti. Riposatevi e rimettetevi in sesto.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. Sul piano sentimentale tanto per le coppie che per i single, questo aspetto planetario può rendervi un po’ irritabili: il dialogo con il partner o con le persone conosciute di recente non è facile. Sul piano professionale esitate e non vi trovate a vostro agio. State tranquilli: siate consapevoli delle vostre capacità di adattamento e riuscirete a prendere le iniziative necessarie. Siete anche un po’ preoccupati per la salute: vi sentite stanchi. Dovreste prendere in considerazione l’opportunità di dedicarvi all’esercizio fisico per alleviare la tensione e rigenerarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole è in quadrato con Marte nel vostro segno. Sul piano sentimentale, nelle coppie si può notare qualche turbolenza che vi rende un po’ nervosi. I single non saranno risparmiati da questo tumulto. Se il clima sentimentale è teso, cercate di chiarire i problemi rimasti in sospeso. A lavoro un problema legato ad alcune pratiche sarà presto risolto. Le cose si sistemeranno con o senza l’aiuto dei vostri collaboratori, ritrovando un po’ di serenità a livello professionale. Sotto questo aspetto planetario dovreste essere più vigili del solito con la vostra salute: prestate attenzione.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.