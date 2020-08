Oroscopo del giorno 25 Agosto 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà necessario pensare seriamente ad un problema che pesa entrambi al momento e sarebbe opportuno cercare di fare un compromesso per la buona continuità del rapporto. Single: se siete in attesa di notizie, non sarebbe male se decideste di fare voi il passo. Professionalmente, Saturno vi farà pensare alle azioni da attuare nei prossimi giorni: non volete andare avanti senza certezze o senza aver individuato le conseguenze di alcune decisioni. Per quanto riguarda la salute è necessario fare un po’ di ordine nella vostra vita e fissare degli obiettivi per poter lasciarvi alle spalle le cattive abitudini.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, se recentemente avete affrontato dei discorsi, dovreste godervi una boccata d’aria fresca: tutto torna alla normalità e sarebbe molto saggio trovare un modo per uscire almeno per un po’ dalla vostra routine. Single: fate attenzione a non fraintendere gli incontri amichevoli per sentimentali. A lavoro sarà necessario essere vigili: state attenti alle reazioni dei colleghi e cercate di collaborare per un’efficienza migliore. Per quanto riguarda la salute, dipenderà tutto dal vostro stile di vita: per stare bene, fate attenzione a quello che mangiate.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà una giornata movimentata: tra commissioni, decisioni e piani per il futuro non sarebbe male fermarvi per un attimo e godervi la presenza del’altro. Single: farete sforzi in più per poter migliorare ancora la vostra situazione attuale. Professionalmente sarà il giorno dei riconoscimenti e dei complimenti e questo comporta nuovi compiti più difficili: occhio a non lasciarvi sopraffare e coinvolgete gli altri per liberarvi da qualche peso. La salute non è una priorità ed il corpo ve lo farà notare: avete bisogno di riposo.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, finalmente vi sentite rassicurati: il partner si impegna seriamente ed insieme state progettando un futuro alettante. Single: è possibile che un’amicizia di vecchia data evolva verso qualcosa di sempre più intimo, se è il vostro caso, chiedetevi perché questo accade solo ora. Professionalmente le cose stanno stagnando in questo momento e vi aspettate risultati, riconoscimenti o premi, tuttavia, potrebbe esserci una grande differenza tra ciò che volete ed il lavoro che offrite. Per quanto riguarda la salute non dovreste affrontare difficoltà: siete in buone condizioni sia morali che fisiche.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e vi rende così affascinanti che sarete oggetto di molti complimenti. In coppia, il partner soddisferà il desiderio di sentirvi sicuri del vostro amore. Single: attenzione a non confondere i complimenti per lusinghe. A lavoro siete molto ambiziosi, tuttavia, dovreste accordare più attenzione ai rapporti professionali. Per quanto riguarda la salute è giunto il momento di pensare seriamente ai problemi ricorrenti sia che si tratta dello stress che di dolori muscolari: agite di conseguenza per poter star meglio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la comunicazione sarà costruttiva: coloro che attraversano alcune difficoltà riusciranno a trovare un terreno comune, gli altri parleranno dei loro progetti. Single: è un ottimo momento per mostrare i vostri sentimenti. Professionalmente, non rinchiudetevi in voi stessi e cercate di enfatizzare per mantenere vivi certi rapporti. Per quanto riguarda la salute, per trovare un buon equilibrio tra corpo e mente, dovreste praticare alcuni esercizi rilassanti e concedervi dei momenti solo per voi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarete in sintonia con il partner considerando una marea di progetti che vanno dal più banale al più originale. Single: nel vostro ambiente si trova una persona con la quale avete un sacco di cose in comune, aprite gli occhi. Professionalmente, l’aspetto astrale è molto favorevole per coloro che cercano un lavoro: dovreste vedere la luce alla fine del tunnel. Per quanto riguarda la salute, niente da segnalare: siete vitali ed energici e potreste dedicare più tempo alle attività che vi soddisfano.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno e protegge gli amori. In coppia dovreste approfittarne per considerare una serata intima: la sensualità e la complicità saranno le parole d’ordine. Single: è arrivato il momento di fare le proposte alle quali pensate da tempo. Professionalmente, l’aspetto astrale vi permette di conquistare il vostro campo da gioco grazie alla vostra mente pratica: vi confrontate senza problemi di fronte a coloro che dubitano dalla vostra tenacia. Per quanto riguarda la salute, avete riflettuto a lungo e preso le giuste decisioni riguardo al vostro stile di vita.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia tutto va per il verso giusto: siete soddisfatti della vostra vita insieme e state pensando di raggiungere un nuovo traguardo. Single: la stabilità non vi preoccupa più di tanto ed avete deciso di vivere il momento. Professionalmente avete una visone molto chiara sulle cose da fare e siete motivati a portare a termine le vostre attività. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni, ma questo non è un motivo per affrontare sfide non realistiche: mantenete le vostre energie.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avete ricevuto un piccolo impulso e per una volta non siete sulla difensiva: sarete in grado di vincere le inibizioni ed avrete solo da guadagnare. Single: sarete guidati dal’ottimismo ed apprezzerete il presente. A lavoro avete in mente molte idee e progetti ma siete preoccupati di non poterli concludere: con una buona organizzazione nulla è insormontabile. Per quanto riguarda la salute, siete troppo sedentari e potreste avvertire dei dolori articolari: un po’ di movimento farebbe miracoli.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in risonanza dissonante nel vostro segno e potrebbe portare un po’ di tensione nella vita delle coppie. Se questo è il vostro caso dovreste cercare di allontanarvi un po’ per riflettere e trovarne il motivo. Single: dovreste avere ancora un po’ di pazienza prima di poter sentirvi sicuri sulle intenzioni della persona che vi piace. Professionalmente è il momento ideale per far fiorire le vostre idee: avete gli argomenti giusti e con la vostra ambizione riuscirete a stupire i collaboratori. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di tempo per ricaricare le batterie: una passeggiata sarebbe un buon inizio.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia i vostri dubbi infondati non vi permettono di godervi i momenti speciali che il partner ha organizzato per voi: non lasciate che la vostra natura sensibile ed inquieta prenda il sopravvento. I single sono contenti della loro situazione, ma presto si renderanno conto che vogliono di più e voleranno verso una fase di concretizzazione. A lavoro potreste ricevere delle buone notizie per quello che riguarda un progetto. La salute è molto buona ed accorderete più importanza all’aspetto fisico cercando di migliorare ancora di più.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.