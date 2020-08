Ponza, il Blue Moon può riaprire il gip non convalida il sequestro

Shares

PONZA – E’ stato dissequestrato il ristorante Blue Moon di Ponza. I sigilli erano stati apposti all’inizio della settimana, il 10 agosto, da carabinieri e guardia di finanza su richiesta della Procura di Cassino per mancato rispetto delle norme di contenimento del Covid, e per disturbo della quiete pubblica. Il gip non ha convalidato il sequestro preventivo non ravvisando ragioni di urgenza. Per il giudice, occorre un accertamento tecnico per valutare che il locale produce musica ad alto volume, accertamento che non è stato effettuato. Il gip ha anche rilevato “la complessità nell’interpretazione della normativa nazionale e locale volta alla prevenzione del rischio da contagio da Covid-19”. Il locale ha riaperto.