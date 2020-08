Raccolta rifiuti a Latina, porta a porta da ottobre: ogni quattro mesi uno step

Shares

LATINA – L’avvio della raccolta differenziata ‘porta a porta’ a Latina è previsto per il prossimo autunno. Si comincia da Latina Scalo, Borgo San Michele e Borgo Piave. “Con quattro step di quattro mesi ciascuno, si riuscirà a coprire tutti gli altri quartieri e i borghi senza interruzioni, prevedendo il raggiungimento di tutte le utenze del territorio in sedici/diciotto mesi”. Lo ha sottolineato l’assessore all’ambiente Dario Bellini dopo la commissione nel corso della quale il direttore di Abc Silvio Ascoli ha illustrato il programma da attuare con il prestito da 12 milioni atteso da due anni e ormai in cassa. “Adesso tocca a noi cittadini, con il nostro impegno, far compiere alla nostra città il passo decisivo verso una gestione intelligente ed ecologica dei rifiuti”.

A illustrare le gare in corso è la presidente della commissione Loretta Isotton: cinque gare, una per l’acquisto dei 110 mezzi necessari per garantire le nuove strategie di raccolta, una per acquisto dei contenitori e delle compostiere per la raccolta dell’umido domestico nelle aree di periferia o di campagna; una gara per i carrellati utilizzati sopratutto nelle aree commerciali; un’altra per il piano comunicazione e la quinta gara per la distribuzione delle attrezzature. “Direi che cominciamo – dice Isotton – a vedere luce all’orizzonte di questo percorso faticoso ma virtuoso”.