Rientro a scuola, il Garante: “Pensiamo a dei corsi per famiglie e docenti”

Shares

LATINA – A settembre riprenderà la scuola e in queste settimane si sta lavorando affinché tutto ricominci nella sicurezza più totale, impedendo che l’emergenza sanitaria sia un problema anche a livello psicologico. Il Garante dell’Infanzia e Adolescenza del Lazio, Jacopo Marzetti, sta portando avanti diverse iniziative insieme agli ambiti territoriali, coinvolgendo anche famiglie e docenti. L’idea è quella di far partire anche dei corsi di aggiornamento e approfondimento, come ci ha spiegato la responsabile dello sportello territoriale di Latina, Monica Sansoni

ASCOLTA