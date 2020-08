Successo per “Giardini in Comune”, la rassegna che sa di normalità

Shares

LATINA – E’ iniziata venerdì scorso la rassegna Giardini in Comune, ideata dalla Pro Loco di Latina e che si svolge proprio nei giardini del Palazzo Comunale in piazza del Popolo: “Un’emozione grande e anche se non è questa la normalità, abbiamo capito che le persone hanno tanta voglia di partecipare a questi eventi. Infatti i biglietti stanno andando a ruba”. Per poter partecipare, infatti, c’è bisogno della prenotazione (sul sito della Pro Loco di Latina), e i posti a disposizione sono circa 160.

Ne abbiamo parlato questa mattina con il presidente della Pro Loco di Latina, Fabio Fanelli

