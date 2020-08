Teatro, bilancio, scuola ed elezioni, Giovanna Miele parla di Latina

Shares

LATINA – Teatro, il bilancio comunale approvato all’unanimità, ma anche scuole e la tematica Rio Martino, senza dimenticare le elezioni amministrative del prossimo anno a Latina. Di tutto questo abbiamo parlato questa mattina negli studi di Radio Immagine con la consigliera comunale e provinciale Giovanna Miele che ha anche ideato un suo laboratorio politico per parlare con i cittadini e capire quali sono le problematiche principali proprio in vista delle elezioni: “Al centro devono esserci i temi. Mi sono chiesta: cosa è possibile fare realmente per la città? Le problematiche sono tante e la popolazione ha bisogno di risposte”.

Ecco l’intervista completa