Tiziano Ferro rivela le date del tour 2021

LATINA – Tiziano Ferro ha pubblicato sui suoi social le date del tour che partirà da Lignano Sabbiadoro nel 2021, corredato da una foto con il suo cane: “Non mi molla un attimo, neanche al computer posso scrivere! Mentre raccolgo idee per il tour. Per me siamo già la!”, scrive il cantautore pontino.

Queste le date del tour

6/6 2021 – LIGNANO SABBIADORO – STADIO G. TEGHIL

9/6 2021 – FIRENZE -STADIO ARTEMIO FRANCHI

12/6 2021 – MODENA – STADIO BRAGLIA

15/6 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 5/6/20)

18/6 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 6/6/20)

19/6 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 8/6/20)

22/6 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

26/6 2021 – NAPOLI – STADIO SAN PAOLO

29/6 2021 – BARI – STADIO SAN NICOLA

3/7 2021 – CATANIA – STADIO CIBALI

6/7 2021 – ANCONA – STADIO DEL CONERO

9/7 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 15/7/20)

10/7 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 16/7/20)

14/7 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

18/7 2021 – CAGLIARI – FIERA

