Un nuovo nido di tartaruga marina sulla spiaggia di Calanave a Ventotene

VENTOTENE – Era già successo nell’estate del 2018, è accaduto di nuovo. Una tartaruga marina ha deposto le uova a Calanave. A fare la scoperta è stato un bambino, Luca, che giocava con la sabbia e ha trovato il Nido di Caretta Caretta. “Subito allertati i controlli si è provveduto a mettere in sicurezza la sede del ritrovamento. Le uova ci sono”, assicurano dal Comune che vuole evitare danneggiamenti e ha fatto recintare il sito scelto per la riprodiuzione. Oggi ci sarà un sopralluogo più approfondito anche per determinare lo stato di salute del nido. Arriveranno a Ventotene gli specialisti del centro specializzato per lo studio e il recupero delle Tartarughe Marine, Anthon Dohrn.

“È una splendida notizia”. il commento del Comune.