A Latina debutta Lab, il laboratorio di pelletteria delle donne vittime di violenza

LATINA – Sarà inaugurato venerdì 25 settembre (alle 18) La.b, un laboratorio artigianale di pelletteria nato per favorire l’inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza che si sono rivolte ai servizi sociali del Comune di Latina o all’associazione Centro Donna Lilith APS di Latina. Sarà l’occasione per presentare la prima capsule collection di pelletteria creata completamente dalle donne del laboratorio che hanno imparato a progettare e realizzare accessori e complementi di arredo utilizzando la pelle di bufala. L’appuntamento presso il laboratorio artigianale in Corso Matteotti 126, a Latina.

L’Assessora al Welfare e alle Pari Opportunità del Comune di Latina, Patrizia Ciccarelli, non nasconde la sua soddisfazione, per l’impostazione del lavoro e per il risultato raggiunto: «L’inaugurazione del laboratorio “La.b” rappresenta una tappa fondamentale del progetto I.L.M.A. Dimostra infatti la capacità di questo territorio di individuare percorsi innovativi di economia civile e di welfare generativo, sperimentandone l’efficacia e le potenzialità di sviluppo in tutto il sistema di welfare. I finanziamenti ottenuti dal Comune di Latina saranno utilizzati per sostenere un percorso finalizzato a integrare i percorsi di uscita dalla violenza con quelli di formazione e inclusione lavorativa, promuovendo una imprenditorialità ispirata all’economia circolare, al rispetto e alla cura dell’ambiente e delle persone».

La.b fa parte del progetto I.L.M.A. – Io Lavoro per la Mia Autonomia – finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e promosso dal Comune di Latina in collaborazione con il Centro Donna Lilith.

Sarà presente e interverrà anche l’Assessora al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese.