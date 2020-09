Latina, dipendente comunale positivo al Covid-19: resta chiuso l’ufficio Mobilità e Trasporti

Shares

LATINA – E’ risultato positivo il tampone effettuato sul dipendente comunale in servizio negli uffici di via Cervone a Latina, chiusi in attesa dell’esito dell’esame. L’ala in cui hanno sede il Servizio Mobilità e Trasporti e l’Ufficio Ritiro Atti Giudiziari cautelativamente chiusa, lo resterà in attesa della sanificazione e il personale proseguirà il servizio in smart working.

“La positività del dipendente è presumibilmente riconducibile ad un contatto avuto dallo stesso nella serata di sabato scorso con una persona risultata positiva nei giorni scorsi – si legge in una nota dell’Ente – Il Comune, di concerto con la Asl, ha attivato tutte le procedure previste dal caso disponendo la sanificazione di tutto lo stabile di via Cervone, operazione che partirà lunedì. È stato inoltre avviato il tracciamento dei contatti avuti dal dipendente. Sarà l’autorità sanitaria a stabilire eventuali altri protocolli da adottare a tutela della salute dei dipendenti comunali che dovessero risultare interessati”.

Fino al termine della sanificazione rimarrà sospesa anche l’attività di preparazione dei pacchi alimentari all’interno dei locali del Centro Operativo Comunale che ha sede in un’altra ala dello stesso stabile ma con percorsi di ingresso/uscita del tutto autonomi.