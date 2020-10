Covid-19, bollettino tragico: 76 contagiati in provincia, 25 solo a Latina

Shares

LATINA – Settantasei nuovi contagiati dal Covid-19, sono il numero spaventoso registrato oggi a Latina e provincia. I dati non sono ancora ufficiali, ma le anticipazioni preoccupano vista la cifra neanche lontanamente sfiorata in precedenza. Venticinque casi sono emersi soltanto a Latina, mntre continuano i tamponi in numeri elevatissimi al drive-in di Latina.

Il totale arriva a 1372.

Non fanno parte di questi numeri, i risultati dei test rapidi eseguiti nella scuola Aldo Manuzio di Latina Scalo dove oltre al positivo in una terza media, non si sono registrati altri casi.

Nel frattempo 22 classi delle scuole di tutta la provincia sono in isolamento.