Oroscopo del giorno 02 Ottobre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il romanticismo sarà il vostro alleato: se il partner è di buon umore, dovreste passare una giornata idillica. I single saranno seducenti ed attireranno tutte le attenzioni. A lavoro sarete pieni di idee positive e riuscirete a portare a termine alcuni progetti grazie anche alla vostra cordialità. Per quanto riguarda la salute sarete di ottimo umore ed i soliti disturbi non si faranno sentire: cogliete l’occasione per dedicare più tempo alle attività preferite.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia la situazione generale è ottima: alcuni di voi penseranno seriamente di formalizzare il loro rapporto e gli altri decideranno di vivere il momento. Single: avete bisogno di sentirvi più sicuri prima di impegnarvi in una relazione. A lavoro potreste ricevere ottime proposte nel vostro campo: sta a voi cogliere l’occasione. Per quanto riguarda la salute, potreste incontrare piccoli disturbi a livello di vista o delle articolazioni: se così, dovreste considerare un incontro con uno specialista.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in opposizione con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia potreste sentirvi frustrati a causa della mancanza del tempo: vorreste stare di più insieme al partner, ma sembra che tutti abbiano bisogno del vostro aiuto. I single vogliono più certezze ma non hanno voglia di fare sforzi. A lavoro, tutto accelera ed iniziate a sentirvi sopraffatti, ma non preoccupatevi: presto ritroverete il vostro equilibrio. La posizione della Luna non è d’aiuto per la salute: siete stanchi e sognate solo di riposarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale sarete più ottimisti del solito. Sia le coppie, che i single dovrebbero cogliere l’attimo per progredire nella loro situazione. Professionalmente, vi sentirete ispirati e sarete notevolmente efficienti: finirete la giornata molto soddisfatti di voi stessi. Per quanto riguarda la salute, le vostre energie tornano discrete, tuttavia, il corpo ha bisogno di eliminare alcune tensioni persistenti: un po’ di attività fisica sarebbe ideale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarà un giorno di crescita: penserete a nuovi progetti per concretizzare alcuni progetti personali ed affronterete i giorni seguenti con maggiore sicurezza. Single: se siete interessati ad una persona in particolare, è il momento migliore per dichiarare i vostri sentimenti. Professionalmente potreste ricevere dei riconoscimenti grazie all’impegno svolto ultimamente. Per quanto riguarda la salute, Giove aumenterà la vitalità e dovreste sentirvi molto meglio.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno e favorisce il riavvicinamento romantico e l’armonia tra i partner: le coppie saranno incoraggiate a trovare la profondità dei sentimenti e l’autenticità. Per i single sarà più facile iniziare una nuova storia grazie alla fluidità emotiva. A lavoro sarete motivati e prenderete provvedimenti che miglioreranno le vostre capacità professionali. Per quanto riguarda la salute, avete raggiunto un buon equilibrio tra corpo e mente e questo vi permette di godervi al meglio la giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete in totale sintonia con il partner ed insieme metterete in pratica alcuni progetti importanti. Single: prestate più attenzione alle persone che vi circondano perché l’amore non tarderà ad arrivare. Professionalmente, il momento è propizio per coloro che occupano una posizione di responsabilità: dimostrerete tutte le vostre qualità e sarete ascoltati e seguiti. La salute è ottima, tuttavia, per coloro che tendono a vivere di notte e a dormire di giorno, l’orologio biologico si farà sentire: cercate di trovare il giusto equilibrio.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, metterete tutte le vostre risorse all’opera per attirare l’attenzione del partner: bella serata in prospettiva. I single agiscono d’impulso e potrebbero avere risultati felici. A lavoro, l’influenza di Venere si traduce in un atteggiamento carismatico: sarete in grado di affrontare al meglio tutte le situazioni e sarete ringraziati. Per quanto riguarda la salute, questa configurazione planetaria aumenta l’energia: quando vi sentite bene mentalmente, vi sentite bene anche fisicamente; godetevi la giornata per ricaricare le batterie.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, trascorrerete del tempo di qualità accanto al partner: la complicità è al top ed il divertimento è nel menu del giorno. Single: dovreste organizzare meglio il vostro tempo per non perdere un’opportunità allettante. A lavoro sarete in grado di distinguervi agli occhi di una persona importante: guadagnerete la fiducia ed il supporto necessario per portare a termine un vostro progetto. Per quanto riguarda la salute, l’ottimismo influisce sulla forma fisica e sulla vitalità, tuttavia, occhio all’alimentazione.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno ed accentua il lato passionale. In coppia, a seconda del caso, per alcuni si tratta di rinforzare il rapporto con il partner, per gli altri, il risentimento potrebbe essere distruttivo per la relazione. Single: se non vi sentite pronti per una nuova storia dovreste essere chiari. A lavoro dovreste affrontare dei cambiamenti: per coloro che amano la sicurezza della routine, la giornata sarà abbastanza difficile. La salute è nella norma, tuttavia, dovreste considerare di cambiare alcune abitudini se volete rimanere in forma.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in opposizione con Saturno nel vostro segno e porta una sensazione di frustrazione emotiva. Sentimentalmente, in coppia, vi sentite trascurati e pensate che il partner abbia qualcosa da nascondere. Per i single, niente progredisce come previsto perché siete troppo impegnati professionalmente. A lavoro vi sentite sopraffatti: cercate di organizzare meglio le vostre attività e provate a delegare alcuni compiti ai colleghi. Per quanto riguarda la salute, l’umore è influenzato negativamente dall’aspetto astrale e la stanchezza si accumula: provate a pianificare un momento di relax.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, questo aspetto astrale aiuterà tutti coloro che si sentono un tantino trascurati: dovreste vedere un miglioramento del vostro rapporto. Single: cercate di essere un po’ più indulgenti con le persone e vedrete le cose da un altro punto di vista. A lavoro sarete creativi, ispirati e molto produttivi: le buone idee illumineranno il vostro percorso. Per quanto riguarda la salute, l’influenza di Plutone è benefica per ricaricare le batterie: un po’ di sport vi farebbe solo del bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.