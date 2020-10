Pannone in Commissione cultura: “Per Latina un distretto della Cultura”

Shares

LATINA – A Latina serve un distretto della Cultura per mettere in rete tutte le realtà che contribuiscono alla sua crescita. “La Casa della Musica, il teatro (i teatri, anzi) e il palazzo della cultura nella sua interezza. Rendere Latina un “museo diffuso”, con itinerari cittadini, che raccontino la città in tutta la sua storia dalla fondazione alla modernità”. Lo ha detto il regista pontino Gianfranco Pannone partecipando alla seduta di ieri della Commissione Cultura che, in attesa della riapertura del’D’Annunzio, ospita il dibattito sul futuro utilizzo della struttura avvalendosi del contributo di intellettuali e professionisti.

“Sono felice che Pannone abbia accettato con entusiasmo il mio invito a partecipare in commissione: per primo infatti ha compreso il richiamo ai cittadini da parte di Latina Bene Comune sul tema. Oggi il dibattito si svolge in commissione ma – appena sarà possibile – sarà portato anche in un’assemblea pubblica, peraltro fortemente voluta dal sindaco Damiano Coletta. Il teatro è infatti tema di tutti, e il nuovo progetto culturale per la città di Latina che stiamo elaborando, vogliamo che sia il più condiviso ed ampio possibile” – dichiara il presidente della commissione Cultura del Comune di Latina, Fabio D’Achille.

Il regista ha voluto sottolineare come il tema non sia soltanto riuscire a programmare una stagione teatrale, ma pensare di rimettere mano ad un teatro con obiettivi anche laboratoriali, facendo lavorare tutte le compagnie, comprese quelle amatoriali.