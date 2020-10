Teatro D’Annunzio, Pannone in Commissione Cultura

Shares

LATINA – La commissione cultura, giovedì prossimo, continuerà il suo percorso d’ascolto rispetto al futuro del Teatro, ospitando il regista Gianfranco Pannone. Lo annuncia il presidente Fabio D’Achille ricordando che “le commissioni consiliari sono luogo di dibattito e confronto con i consiglieri comunali e anche con i cittadini” spiegando la “volontà ulteriore di verbalizzare e quindi di lasciare agli atti del nostro Comune un dibattito mai affrontato nella sua specificità, un dibattito legato all’utilizzo e alla gestione del Teatro, dei Teatri e soprattutto del Palazzo della Cultura”.

E se in primo piano resta la questione di riaprire il teatro alla pubblica fruizione superando l’empasse determinata dalle prescrizioni degli enti preposti, D’Achille ricorda che “in 29 anni nessuno aveva mai avviato un percorso di messa in sicurezza del Teatro e tantomeno un dibattito sul suo utilizzo, sulla sua gestione e persino sui suoi scopi” e ora “in quest’attesa, pur lunga, diversi operatori hanno manifestato la volontà di esporre alcuni progetti, anche idee, in un’attesa che non andava sprecata ma utilizzata”.

Appuntamento giovedì 8 ottobre in Commissione Cultura con il regista, documentarista Gianfranco Pannone.