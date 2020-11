Il cuore grande di Tiziano: videomessaggio per la Lega del Cane

Shares

LATINA – Tutto l’amore di Tiziano Ferro per gli animali. Il cantante di Latina ha prestato la propria immagine per la campagna della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. In un video messaggio registrato per promuovere un convegno sulle nuove frontiere dei diritti degli animali in programma domani in streaming, la pop star lancia un appello ricordando che gli animali hanno diritti uguali a qualsiasi altro essere umano: “Quello che non mi da pace è il pensiero che si debba convincere la gente ad avere cura, amore e compassione per queste meraviglie – dice – Dovrebbe essere una corsa all’adozione”.

Un invito, quest’ultimo all’adozione degli animali, a cui si può rispondere facilmente anche qui, da Latina. Noi, su questo sito Lunanotizie sosteniamo le adozioni promosse dall’associazione Amici del Cane per il canile di Latina. L’ultimo appello è per Macchia.

Tiziano Ferro aveva devoluto parte del cachet di Sanremo all’associazione Chance for Dogs.