Macchia, il cane saggio

LATINA – Si chiama Macchia, ha circa 6 anni portati benissimo, è buono, coccolone e saggio. provate a immagineare una passeggiata al mare con lui… a piedi scalzi, a guardare il tramonto. Perché nessuno chiama per lui? Lo merita.

Macchia si trova a Latina, ma per una buona adozione potrà raggiungere la sua nuova famiglia in tutto il centro nord. Verrà affidato con microchip. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 – 339.2346055 (puoi inviarci anche un messaggio se non dovessimo rispondere)