Ancora in salita i casi di Covid a Latina e provincia: 256 e quattro decessi

LATINA – Quattro decessi al Goretti e 256 nuovi casi di contagio da covid nelle ultime 24 ore. E’ quanto riporta il bollettino della Asl di Latina. Tre dei pazienti che non ce l’hanno fatta erano di Latina, uno di Formia di 53, 74, 82 e 83 anni.

COMUNE PER COMUNE – E’ il capoluogo a registrare il numero più elevato di casi: sono stati 39, poi ci sono Aprilia con 35 e Terracina con 28. Una diffusione ampia sul territorio con 26 comuni coinvolti e nei piccoli centri si registrano numeri che destano qualche preoccupazione come si evidenzia dalla tabella:

Bassiano 1, Campodimele 1, Cisterna 24, Cori 9, Fondi 20, Formia 23 , Gaeta 8, Itri 2, Latina 39, Lenola 3, Maenza 2, Minturno 6, Monte San Biagio 4, Norma 1, Pontinia 7, Ponza 1, Priverno 4, Prossedi 1, Roccagorga 2, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 3, San Felice Circeo 10, Sermoneta 3, Sezze 12, Sonnino 7, Terracina 28.

NEL LAZIO – Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, oggi su oltre 14 mila tamponi sono emersi 1.816 casi positivi e si sono registrati 47 decessi. Sono invece 2.012 i nuovi guariti. Complessivamente diminuiscono i ricoveri e te terapie intensive mentre aumentano i casi e il rapporto tra positivi e tamponi torna al 12% (e al 5% considerando gli antigenici rapidi).

VACCINAZIONI – In provincia di Latina sono stati vaccinati (con la prima dose) 5183 operatori sociosanitari dei 10mila (tra pubblici e privati) che hanno diritto alla precedenza. Per i primi di loro (la campagna è partita al Goretti il 29 dicembre), a partire dalla prossima settimana, comincerà la somministrazione della seconda dose, mentre si organizza la campagna vaccinale per gli ultraottantenni per la quale sono stati coinvolti i medici di medicina generale.

In totale il contatore della Regione Lazio segna ad oggi 89446vaccinazioni, la maggior parte delle quali (54598) somministrate a donne.