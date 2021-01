Latina, lite in zona pub, ecco il video

LATINA – Nel giorno in cui il Questore di Latina Michele Spina ha emesso il Daspo Willy con il divieto di avvicinamento a pub, bar, discoteche e altri locali pubblici per i quattro ragazzi e una ragazza che hanno scatenato una rissa il 15 novembre in un pub di Via Fratelli Bandiera, la Questura ha anche pubblicato le immagini dell’aggressione ai danni di due ragazzi seduti ad un tavolo. Le indagini sul movente – che potrebbe essere legato alla droga – sono ancora in corso.