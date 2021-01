Terracina, troppi contagi, la sindaca Tintari striglia i cittadini: “Qualcuno non rispetta le regole”

TERRACINA – Cinquantaquattro nuovi casi positivi al Covid a Terracina e ai cittadini arriva il monito della sindaca Roberta Tintari: “In tanti hanno compiuto enormi sacrifici, non ospitando nessuno in casa al di fuori del proprio nucleo familiare e usando la massima attenzione, ma qualcun altro altro no evidentemente. E lo stiamo vedendo, purtroppo”, scrive in un post sottolineando che nonostante la Zona Rossa, a 10 giorni dal Natale, i contagi stanno aumentando a Terracina e in tutta la provincia. “È dura per tutti, ma dobbiamo uscire da questa situazione e al momento non abbiamo alternative alla prudenza”.

Succede nel giorno in cui anche al Fiorini sono iniziate le vaccinazioni anti Covid al personale sociosanitario. La prima vaccinata è stata Valentina Berti, caposala del reparto di Ortopedia”