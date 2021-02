LATINA – Claudio Romano confermato alla guida della FIPAV Latina. Il dirigente classe 1960 è stato rieletto dalle società pontine con la quasi totalità dei voti nell’assemblea che si è svolta presso la Sala Rossa del Park Hotel di Latina, alla presenza di oltre il 62,5% dei club aventi diritto, del presidente FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, e del direttore eventi del CR Luciano Cecchi, candidato alla vice presidenza della Federazione Italiana Pallavolo.

Romano continuerà così a guidare la pallavolo di Latina e provincia per il secondo mandato, dopo esserne stato vice presidente dal 2013 al 2017. “Ringrazio pubblicamente tutte le società che hanno sostenuto me e la mia squadra – le sue parole dopo lo spoglio – ci prepariamo a lavorare con rinnovato entusiasmo. Il Consiglio è stato rinnovato per tre quarti, con persone in grado di offrire un’alta professionalità. Non appena sarà possibile ripartire in modo sicuro e definitivo, puntiamo a completare il programma dei 4 anni precedenti integrandolo con iniziative a sostegno della base e idee innovative. L’obiettivo è riportare la FIPAV Latina al centro della Pallavolo Laziale, facendola crescere sotto tutti i punti di vista”.

Eletti i quattro consiglieri (in ordine nella foto): Lucio Cappelli, William Droghei, Gian Luca Battaiola e Ornella Di Criscio. Quest’ultima era già presente nel consiglio del quadriennio 2017-2021. Confermato anche il revisore dei conti, Gianni Piemontesi (il sesto in foto). “Voglio rivolgere un pensiero ai consiglieri uscenti Sonia Caldon, Mauro Danti e Rolando Radicioni. Hanno svolto un grandissimo lavoro per il territorio. Danti e Radicioni, in particolare, hanno lavorato per quasi 40 anni nel CT Latina. Sono e resteranno sempre due colonne del nostro movimento”. “Complimenti a Claudio Romano e alla sua nuova squadra – il commento del presidente FIPAV Lazio, Andrea Burlandi – a nome del CR auguro buon lavoro al presidente e ai dirigenti che hanno deciso di impegnarsi per la crescita della pallavolo pontina. Sono certo che sapranno cogliere risultati straordinari, proiettando la FIPAV Latina nel futuro”.

Prosegue la settimana delle elezioni in tutta la regione. Il CT Frosinone ha già rinnovato la sua fiducia a Luciana Mantua, mentre domani, sabato 20 febbraio, si esprimeranno le società della FIPAV Viterbo. Domenica andranno al voto quelle di Roma e successivamente dell’intera regione per eleggere il presidente, il revisore e il nuovo consiglio FIPAV Lazio.