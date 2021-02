Omicidio a Formia, 17enne ucciso con una coltellata al collo

FORMIA – Aggredito con una coltellata al collo che gli ha reciso la carotide. E’ morto così un ragazzo di 17 anni di Formia. La scena si è svolta stasera all’improvviso davanti ad altri coetanei che si trovavano riuniti all’esterno di una nota paninoteca di Via Vitruvio. Ferito gravemente un amico. Entrambi sono stati aggrediti da due persone arrivate in scooter armate di coltello e che poi sono fuggite.

Le due giovani vittime sono state trasportate all’ospedale Dono Svizzero dai mezzi di soccorso del 118 giunti sul posto, ma per uno dei due non c’è stato nulla da fare nonostante un disperato intervento chirurgico tentato dai medici all’arrivo. Operato anche il secondo ragazzo.

Polizia e carabinieri sono sulle tracce dei due omicidi.

“Ragazzi, coltelli e sangue, ora è il momento del silenzio e del raccogliersi come comunità intorno alle famiglie coinvolte, non si può accettare la morte di un ragazzo, ancor meno quando avviene in un modo così assurdo”, è stato il commento a caldo della ex sindaca di Formia Paola Villa.