Futili motivi dietro l’omicidio di Formia: Romeo ucciso con un fendente all’inguine

FORMIA – Futili motivi dietro l’omicidio di Formia. Gli investigatori della polizia che indagano sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma hanno ricostruito quanto avvenuto ieri sera in Via Vitruvio nei pressi del McDonald dove Romeo Bondanese, 17 anni, è morto ucciso dalla coltellata infertagli all’inguine da un ragazzo di pochi mesi più giovane.

Da quanto si apprende, infatti, la vittima era venuta alle mani con l’altro giovane che nella colluttazione ha estratto un coltello di tipo svizzero colpendo Romeo, e un altro giovane intervenuto, all’altezza delle gambe. Le conseguenze sono state drammatiche e ora è accusato di omicidio e lesioni aggravate dall’uso dell’arma da taglio e si trova in un centro di accoglienza minorile di Roma.

Un dramma quello consumatosi alle 19.40 di ieri nel centro di Formia, che ha colpito profondamente tutta la comunità locale.

Erano stati un poliziotto ed un agente penitenziario, che si trovavano in zona liberi dal servizio, a notare a bloccare subito il giovane autore che aveva la mano destra insanguinata e si stava allontanando. Il resto è cronaca: i tre minorenni sono stati trasportati al Pronto Soccorso del Dono Svizzero dove uno Romeo è morto poco dopo, probabilmente dissanguato a causa della profonda ferita all’aorta femorale, un suo amico di Formia stato sottoposto a un intervento chirurgico per le lesioni da arma da taglio riportate sulla coscia e il presunto autore del reato medicato per alcuni tagli riportati sulla mano.

Oggi pomeriggio il prefetto di Latina Maurizio Falco parlerà dell’omicidio di Formia dopo la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.