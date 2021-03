Chiusa oggi e domani la scuola di via Bachelet a Latina

LATINA – Il Comune ha disposto la chiusura temporanea del plesso di via Bachelet dell’Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo (Scuola dell’infanzia e primaria) oggi e domani (9 e 10 marzo). Il provvedimento è stato reso necessario per poter ripristinare l’utilizzo in sicurezza dei locali della scuola dopo una copiosa infiltrazione d’acqua registrata nella mattinata di ieri. L’infiltrazione è stata causata dalle abbondanti precipitazioni concomitanti con l’esecuzione dei lavori di rifacimento completo della copertura. Il personale del Servizio Decoro e Manutenzioni è immediatamente intervenuto e, in accordo con il direttore dei lavori, è stata eseguita una lavorazione provvisoria per impedire ulteriori infiltrazioni.

Il periodo di chiusura di due giorni è necessario all’esecuzione di ulteriori verifiche tecniche e interventi edilizi volti al ripristino del complessivo grado di sicurezza e della piena funzionalità dell’immobile.