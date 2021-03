Cisterna, buona la prima dei play-off per la Top Volley: 3-0 al Vibo

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna inizia con il piede giusto i play-off per il quinto posto superando il Tonno Callipo Calabria in tre set. Si tratta della sedicesima vittoria per la formazione pontina su quella calabrese, arrivata al termine di un match durato un’ora, sul tabellino del match: 9 ace e 9 muri per la Top mentre per Vibo pesano i 13 errori al servizio e una percentuale in attacco del 36% contro il 62% della Top.

«Abbiamo giocato bene, non avevamo ritmo partita e questo un po’ alla fine del match si è sentito ma gli ingressi dei giocatori ci hanno aiutato. Ha funzionato quello che per tutto l’anno non aveva funzionato, sono contento per il gioco e per il risultato», ha detto l’allenatore Boban Kovac.

I TRE SET – La Top Volley parte alla grande e in 20 minuti travolge Vibo nel primo set con un 25-12 che piazza tre ace e quattro muri punto, restando sempre avanti. Anche nel secondo parziale i pontini sono incisivi e confermano la loro supremazia assicurandosi il 2-0 con un 25-18 . La Top Volley conquista anche il terzo spicchio di gara per 25-18.

Prima della partita i giocatori della Top Volley hanno dato la scossa alla rete, come avviene da sei anni, per dare la scossa alle coscienze per la ripartenza in versione streaming di #Accendiamoilrispetto, il progetto etico con il supporto di AbbVie contro il bullismo, cyberbullismo, inclusione delle diversità e rispetto delle regole interrotto bruscamente dall’esplosione della pandemia nel marzo scorso.

La squadra di coach Kovac tornerà in campo mercoledì prossimo, per la seconda giornata della pool dei play-off per il quinto posto, a Milano in casa dell’Allianz degli ex Ishikawa, Urnaut e Patry. Il match si giocherà alle 18:00 e verrà trasmesso in diretta streaming su Elevensports.

TOP VOLLEY CISTERNA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3 – 0

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 3, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 11, Seganov 1, Rossato ne, Sabbi 13, Rossi ne, Onwuelo 3, Rondoni (lib.) ne, Randazzo 8, Krick 7, Szwarc 7. All. Kovac

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Chinenyeze 7, Chakravorti 1, Sardanelli (lib.), Gargiulo, Drame Neto 4, Dirlic 2, Fioretti ne, Saitta, Rossard, Corrado 4, Rizzo (lib.), Cester 1, Defalco 9, Almeida Cardoso, Mariano ne. All. Baldovin

Arbitri: Vagni e Saltalippi

Parziali: 25-12 (20′), 25-18 (23′), 25-18 (26′)

Note: Top Volley Cisterna: ricezione 54% (32%), attacco 62%, aces 9 (err. batt. 15), muri pt. 9;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: ricezione 41% (26%), attacco 36%, aces 3 (err. batt. 13), muri pt. 4.

MVP: Tillie (Top Volley Cisterna)