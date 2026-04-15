SPORT
Latina-Casertana, la prefettura chiude il settore ospiti dello stadio Francioni
LATINA – Si avvicina la data dell’incontro tra Latina calcio 1932 e Casertana Football Club e la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella ha adottato in queste ore, su proposta del questore e in ossequio al decreto del Ministro dell’interno del 18 febbraio 2026 (decreto Sicurezza), un provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio Domenico Francioni di Latina e il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Caserta. Troppo elevati i profili di pericolosità del match per l’ordine pubblico, dopo la valutazione effettuata a livello locale dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza). La partita, valevole per la 37° giornata, è in programma domenica prossima 19 aprile alle 20:30 presso l’impianto sportivo del capoluogo.
SPORT
Arti Marziali, su Radio Immagine l’intervista al maestro Mario Cristofaro e al suo allievo Yuri Quaranta
LATINA – Lunedi 13 aprile alle ore 15:30, in diretta su Radio Immagine, andrà in onda un’intervista con due protagonisti assoluti delle arti marziali della provincia di Latina: il maestro Mario Cristofaro e il suo allievo Yuri Quaranta.
I due atleti, primi campioni del mondo nel loro ambito a rappresentare il territorio pontino, racconteranno ai microfoni radiofonici il percorso che li ha portati a raggiungere traguardi così prestigiosi, soffermandosi in particolare sulla recente nomina a delegati provinciali per lo sport dell’UNICEF. Un incarico di grande responsabilità che unisce sport e impegno sociale, con l’obiettivo di promuovere valori educativi e solidali tra i giovani.
Durante l’intervista, Cristofaro e Quaranta parleranno anche di uno degli eventi più attesi dell’anno: la “Partita del Cuore”, un evento nazionale che vedrà coinvolta la nazionale attori e quella dei vigili del fuoco e che si terrà il 5 giugno presso lo Stadio Domenico Francioni di Latina.
L’evento, che si svolgerà davanti a circa 9.000 spettatori, li vedrà protagonisti anche fuori dal tatami: saliranno infatti sul palco come ospiti d’onore, testimoniando il legame tra sport, spettacolo e solidarietà.
I due campioni illustreranno anche i prossimi impegni sportivi, tra seminari, competizioni e nuovi obiettivi da raggiungere. Un percorso in continua evoluzione, fatto di disciplina, sacrificio e passione, che continua a portare in alto il nome della provincia di Latina nel panorama internazionale delle arti marziali. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e per chi crede nei valori positivi che lo sport può trasmettere.
SPORT
Playoff quinto posto: finisce la stagione del Cisterna Volley, gara-2 la vince Milano
La Allianz Milano vince anche gara-2 dei quarti dei playoff per il quinto posto e conquista l’accesso alle semifinali. Si chiude invece con una sconfitta, ma a testa alta, la stagione della Cisterna Volley. Al Palasport di via delle Province è andata in scena una partita intensa e spettacolare, giocata su ritmi alti e con scambi lunghi, che ha confermato il buon momento delle due squadre. Cisterna parte forte e si aggiudica il primo set dopo una lunga battaglia ai vantaggi, chiusa 31-29 grazie a un ace decisivo. Nel secondo parziale i pontini restano avanti a lungo, ma Milano riesce a rimontare e a chiudere 22-25. Equilibrato anche il terzo set: Cisterna prova l’allungo, ma Milano rientra e si impone ancora 23-25, portandosi avanti nel conto dei set. Nel quarto parziale i lombardi scappano subito, i padroni di casa reagiscono e trovano la parità, ma nel finale l’esperienza degli ospiti fa la differenza: 22-25 e partita chiusa. Per Cisterna una prova generosa e combattuta, che vale l’uscita di scena dai playoff con onore dopo una stagione comunque positiva. Milano, invece, prosegue il suo cammino verso le semifinali del tabellone per il quinto posto.
SPORT
Serie C, il Latina pareggia a Cerignola ma resta a rischio play out
Un punto che muove la classifica ma non basta a mettere al sicuro il Latina Calcio 1932. Finisce 1-1 la sfida in trasferta contro l’Audace Cerignola, al termine di una gara che lascia più rimpianti che soddisfazioni ai nerazzurri. Il pareggio ottenuto su un campo difficile rappresenta comunque un risultato positivo, ma i contemporanei successi delle dirette concorrenti riportano il Latina pericolosamente vicino alla zona play out. Il vantaggio arriva con Fasan dopo un errore della difesa pugliese, ma nella ripresa i padroni di casa trovano il pari con Ruggiero. Le tre prossime gare saranno decisive per centrare la salvezza diretta. Prossimo appuntamento domenica 12 aprile allo stadio Stadio Domenico Francioni contro il Casarano Calcio.
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