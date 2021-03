Latina fermata al Francioni dal Lanusei: è 0-0. Di Ciullo: “Delusi”

LATINA – E’ palpabile la delusione in casa nerazzurra per il pari 0-0 al Francioni contro il Lanusei. Finisce così il debutto casalingo di mister Di Ciullo che consente alla diretta sfidante Monterosi di guadagnare strada in classifica ora a 52 punti contro i 47 del Latina. Deluso anche il tecnico: “Meritavamo qualcosa di più – ha detto nella conferenza stampa post partita – Non si può più sbagliare niente, dobbiamo dare tutto”.

Nello stesso girone vince l’Insieme Formia contro il Nuova Florida, 2-1 il risultato finale arrivato dopo ben otto partite senza vittoria con i goal di Zonfrilli e Longo. La squadra del sud Pontino è ora nona a 31 punti subito dietro il Lanusei.

Nel girone F , l’Aprilia è stata battuta in casa dal Notaresco per 1-0 su rigore degli ospiti segnato da Benegas.