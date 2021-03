Oroscopo del giorno 03 Marzo 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in opposizione con Marte nel vostro segno. Sentimentalmente questi impulsi discordanti vi spingeranno a vedere tutti i lati negativi dei vostri rapporti. In coppia sarete sopraffatti dal dubbio, ma senza avere dei reali motivi. Single: dovreste essere più pazienti nei vostri approcci ed aspettare che l’altro faccia un primo passo. Anche a lavoro sarete sospettosi delle intenzioni dei collaboratori e sarebbe saggio rimandare le decisioni importanti. Per quanto riguarda la salute, l’energia c’è, ma non sarete in grado di usarla saggiamente: cercate di rilassarvi un po’ di più e di vedere il lato positivo delle cose.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vivete in serenità e felicità: sarete molto attenti con il partner ed insieme organizzerete al meglio il vostro tempo e le vostre attività. I single avranno l’opportunità di incontrare persone nuove. Professionalmente, il contesto astrale è favorevole agli accordi di ogni tipo e la giornata avrà una svolta importante per coloro che lavorano nel campo artistico. Per quanto riguarda la salute potreste avvertire una certa stanchezza a causa di tutte le situazioni che affronterete durante il giorno: cercate di trovare del tempo per riposare.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, è un buon momento per esprimere ciò che sentite: troverete le giuste parole e riuscirete a sorprendere il partner. I single non dovrebbero esitare nemmeno per un attimo se saranno invitati a qualche evento. Professionalmente state pensando ad un sacco di progetti innovativi e la vostra mente sta ribollendo: attenti a non trascurare gli altri aspetti della vita immergendovi nel lavoro. Per quanto riguarda la salute sarete in ottime condizioni sia fisiche che morali, tuttavia non dovreste superare i vostri limiti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e potrebbe creare un po’ di tensione nella vita di coppia, perché di recente si è accumulata una leggera stanchezza: nulla di serio, ma potrebbe influire sull’atmosfera generale. I single dovranno affrontare gli sbalzi di umore di una persona importante e dovrebbero prestare attenzione alle parole. A lavoro, anche se i vostri obiettivi stanno prendendo forma, non rimanete nella fase di pensiero: agite se non volete perdere l’opportunità di vederli concretizzati. Per quanto riguarda la salute vi sentirete abbastanza bene: cercate di non spendere troppe energie in attività inconcludenti.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, siete felici nella vostra relazione e desiderate seguire i vostri sogni: progettate il futuro e siete sicuri delle vostre scelte. Single: un rapporto amichevole potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. A lavoro regna una buona dinamica e siete motivati a proporre, innovare o lanciare progetti e nuove partnership. Per quanto riguarda la salute sarete in ottima forma: avrete una resistenza eccellente e potreste anche decidere di riprendere alcune attività sportive.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia riuscirete a lasciarvi alle spalle le piccole differenze e vi concentrerete solo sui punti forti: nasceranno progetti importanti per il futuro. I single potrebbero rendersi conto che una persona vicina è molto più di quello che avevano pensato. Professionalmente sarete disposti ad impegnarvi di più per veder fiorire i vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, se volete restare in questa buona forma, dovreste adottare uno stile di vita adatto alle vostre necessità.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno e promette una bella giornata. In coppia è arrivato il momento di godere della presenza del partner e di trascorrere più tempo insieme. Single: potreste decidere finalmente di dire ciò che pensate. A lavoro sarete molto motivati ed alla fine della giornata sarete soddisfatti dei progressi fatti. Per quanto riguarda la salute sarete di buon umore e pieni di energia: alcuni di voi decideranno di prendere delle decisioni per migliorare lo stile di vita.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, i disaccordi fluttuano nell’aria: il modo migliore per evitare conflitti è cercare di adottare un atteggiamento diplomatico. Single: alcuni di voi proveranno ad allontanarsi da una persona che al momento è troppo invadente, ma dovrebbero fare attenzione ai modi. A lavoro sarete in grado di prendere delle decisioni che porteranno cambiamenti solo se riuscirete a controllare la vostra impulsività. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale influirà in modo negativo sul morale: cercate di mantenere la calma.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e tenderà a rendervi più affettuosi. In coppia state cercando di creare un buon equilibrio e condividerete i vostri sogni e le vostre aspettative di vita. Single: l’aspetto astrale è favorevole agli incontri che dovrebbero essere gradevoli. A lavoro state avanzando concretamente e le opportunità assumeranno diverse forme: affitti, vendite, una firma per un nuovo impegno, nuove partnership, tuttavia non risparmiate gli sforzi per ottenere dei buoni risultati. Per quanto riguarda la salute, se vi sentite un po’ stanchi non fatevi prendere dal panico: ciò è dovuto all’influenza astrale, ma è alquanto positivo perché avrete la possibilità di ripensare al vostro stile di vita e di adottare piccole azioni salutari.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, l’influenza astrale avrà l’effetto di rafforzare i sentimenti e vi aiuterà ad esprimere ciò che di solito avete difficoltà a dire. Single: riuscirete a farvi capire dalla persona che vi piace con molta facilità. A lavoro sarete ambiziosi e niente riuscirà a farvi rallentare: avete tante buone idee e farete in modo che si materializzino il più rapidamente possibile. Per quanto riguarda la salute vi sentirete in grado di spostare le montagne anche se non avrete le forze per farlo: cercate di padroneggiare le energie in modo intelligente.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in opposizione con Marte nel vostro segno ed annuncia una giornata particolarmente difficile. In coppia sarete inclini a trovare i difetti del partner e non riuscirete a non farglielo notare: attenzione alle parole. Single: non sarete dell’umore giusto per incontrare qualcuno, ma non scoraggiatevi, la situazione è temporanea. A lavoro sarebbe saggio evitare di intraprendere attività importanti perché vi mancherà la concentrazione: cercate anche di essere cordiali con i collaboratori. La salute non è al top: dovrete assolutamente alleviare la tensione e rilassarvi anche se può sembrare impossibile al momento.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno ed in coppia vi aiuterà a fare un passo indietro per vedere le cose in un modo molto più ottimistico. I single decideranno sicuramente di lasciare la routine ed incontrare nuove persone. Professionalmente sarete dotati di una buona forza persuasiva: spetta a voi beneficiarne soprattutto se siete in trattativa, sviluppo di carriera o ricerca di lavoro. Riuscirete a convincere gli interlocutori senza alcuna difficoltà. La salute è ottima ed è un buon momento per mettere in atto misure per migliorare il proprio stile di vita. Normalmente il morale dovrebbe essere migliore e questo dovrebbe aiutarvi a combattere certe dipendenze o eccessi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.