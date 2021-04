Pasqua zona rossa, sì alle visite a parenti e amici, ma solo in due

Con il sabato di Pasqua torna la zona rossa. Dal 3 al 5 aprile in tutta Italia sono in vigore le restrizioni per evitare l’ulteriore diffusione del contagio durante le festività. Negozi ed esercizi commerciali chiusi, ma si potrà far visita a parenti o amici nell’ambito della regione purché in misura non superiore alle due persone (potendo aggiungere al conteggio i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità).