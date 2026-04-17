CRONACA
Fondi, guida senza aver mai preso la patente: denunciato giovanissimo
È stato sorpreso di nuovo alla guida senza patente e per questo denunciato dai Carabinieri. È accaduto a Fondi, dove un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per reiterazione della violazione. Il giovane è stato fermato nel corso di un normale posto di controllo mentre si trovava alla guida di un’auto intestata al padre. Dagli accertamenti è emerso che non aveva mai conseguito la patente. Non si tratta però di un episodio isolato: il ventenne era già stato sanzionato per la stessa infrazione nell’aprile del 2024, in quel caso durante un controllo effettuato dalla Polizia Locale. Una recidiva che ha fatto scattare la denuncia da parte dei militari dell’Arma.
CRONACA
Scomparso il prof Emmanuele Emanuele, cittadino onorario di Latina. Il cordoglio dell’amministrazione
A Latina il sindaco Matilde Celentano ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa del professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, cittadino onorario del capoluogo pontino dal 2013. Nel messaggio ufficiale, la prima cittadina ha ricordato il ruolo svolto dal docente e mecenate nella promozione culturale e nel sostegno a iniziative di interesse pubblico sul territorio, con particolare riferimento al contributo offerto alla sanità locale, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Attraverso la Fondazione Roma, Emanuele ha sostenuto negli anni diversi interventi considerati strategici per la crescita della comunità pontina. Un impegno che, secondo il sindaco, ha interpretato nel senso più alto del mecenatismo contemporaneo, mettendo competenze e risorse al servizio del bene comune. Il Comune ha infine rivolto le condoglianze alla famiglia, sottolineando come il legame tra il professor Emanuele e la città di Latina resterà parte della memoria collettiva del territorio.
CRONACA
Latina, convocato consiglio straordinario sul tema “Latina, città universitaria”
Convocato per il 24 aprile un Consiglio comunale straordinario a Latina dedicato al tema “Latina, città universitaria: analisi dei progetti in itinere e prospettive future”. La seduta, prevista alle 11 in prima convocazione e alle 12 in seconda, vedrà la partecipazione della rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni. L’iniziativa nasce su richiesta della sindaca Matilde Celentano con l’obiettivo di fare il punto sul percorso avviato per rafforzare il ruolo della città come polo universitario. Al centro del confronto lo stato di avanzamento dei principali progetti, a partire dalla realizzazione del campus nell’area adiacente all’attuale sede di Economia e dai cantieri per le nuove aule di Medicina negli spazi dell’ex Tipografia e dell’ex Falegnameria. Nel corso della seduta saranno affrontati anche altri nodi strategici, come la nuova convenzione per l’utilizzo della sede di corso Matteotti, attiva da oltre vent’anni, e il primo bilancio sulla riqualificazione dell’ex Garage Ruspi. Tra i temi in agenda anche le ipotesi progettuali legate al riuso di una porzione dell’ex Banca d’Italia, illustrate dall’ingegnere Enrico Bentivoglio. L’appuntamento rappresenterà inoltre un’occasione per approfondire l’offerta formativa attuale e futura dell’ateneo sul territorio pontino, in un’ottica di integrazione con il tessuto economico locale. Sullo sfondo, il protocollo d’intesa siglato con Unindustria per la valorizzazione della ricerca e dell’innovazione nel settore farmaceutico, oggi al centro di un tavolo tecnico operativo.
CRONACA
Scabbia a Maenza, un caso confermato: la ASL comunica le misure di contenimento
Un caso di Scabbia è stato ufficialmente segnalato a Maenza. A confermarlo è il sindaco Loreto Polidoro, che ha ricevuto dalla ASL Latina la comunicazione con le misure di contenimento previste in questi casi. Il caso riguarda una persona che frequenta l’Istituto Comprensivo Roccagorga Maenza. Al momento, secondo quanto riferito dall’amministrazione, non risultano altri contagi segnalati da medici di base o pediatri. Il Comune ha attivato un monitoraggio costante in collaborazione con ASL, dirigenza scolastica, Carabinieri e Protezione Civile. Dalla documentazione sanitaria emerge che la trasmissione della scabbia avviene principalmente attraverso contatti prolungati pelle a pelle o tramite la condivisione di indumenti e biancheria. Non rappresentano invece un rischio i contatti occasionali, come una stretta di mano, e non sono richieste disinfestazioni straordinarie, ma solo normali operazioni di pulizia. Le indicazioni diffuse invitano a evitare lo scambio di effetti personali, a lavare abiti e lenzuola ad alte temperature e a segnalare eventuali sintomi al medico. L’amministrazione richiama alla collaborazione e alla responsabilità, sottolineando l’importanza di attenersi alle indicazioni sanitarie senza creare allarmismi.
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