Fondi, guida senza aver mai preso la patente: denunciato giovanissimo

Un caso di Scabbia è stato ufficialmente segnalato a Maenza. A confermarlo è il sindaco Loreto Polidoro, che ha ricevuto dalla ASL Latina la comunicazione con le misure di contenimento previste in questi casi. Il caso riguarda una persona che frequenta l’Istituto Comprensivo Roccagorga Maenza. Al momento, secondo quanto riferito dall’amministrazione, non risultano altri contagi segnalati da medici di base o pediatri. Il Comune ha attivato un monitoraggio costante in collaborazione con ASL, dirigenza scolastica, Carabinieri e Protezione Civile. Dalla documentazione sanitaria emerge che la trasmissione della scabbia avviene principalmente attraverso contatti prolungati pelle a pelle o tramite la condivisione di indumenti e biancheria. Non rappresentano invece un rischio i contatti occasionali, come una stretta di mano, e non sono richieste disinfestazioni straordinarie, ma solo normali operazioni di pulizia. Le indicazioni diffuse invitano a evitare lo scambio di effetti personali, a lavare abiti e lenzuola ad alte temperature e a segnalare eventuali sintomi al medico. L’amministrazione richiama alla collaborazione e alla responsabilità, sottolineando l’importanza di attenersi alle indicazioni sanitarie senza creare allarmismi.