CRONACA
Terracina, il TAR sospende l’aggiudicazione della gara rifiuti
TERRACINA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla De Vizia Transfer, disponendo la sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale con la quale era stata aggiudicata alla Super Eco Srl la gara per l’affidamento del servizio di raccolta RSU, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti sul territorio comunale, nonché dei servizi connessi.
Il TAR ha ritenuto opportuno procedere con ulteriori approfondimenti, fissando già la trattazione nel merito per il prossimo 10 giugno.
L’Amministrazione Comunale di Terracina si riserva di costituirsi in giudizio, fornendo le opportune valutazioni sul percorso di gara, curato dalla Stazione Unica Appaltante di Frosinone.
Allo stato attuale, la decisione del TAR consente di evitare contrapposizioni tra le parti e il Comune, impedendo una immediata sostituzione del gestore, che sarebbe potuta intervenire in caso di mancata sospensione.
CRONACA
Asl Latina, crescono le donazioni di organi: “Segnali positivi in vista della Giornata nazionale del 19 aprile”
LATINA – La Asl di Latina si prepara alla Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, in programma il 19 aprile, con dati incoraggianti. Sino ad ora, nel primo quadrimestre del 2026, le donazioni nel territorio pontino hanno infatti registrato un significativo aumento rispetto allo stesso periodo del 2025.
Da gennaio ad aprile sono stati effettuati tre prelievi multiorgano all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina: donati un cuore, un polmone, tre fegati e quattro reni, oltre a quattro tessuti corneali. Un risultato che segna un netto miglioramento rispetto al 2025, quando nello stesso arco temporale era stato donato un solo fegato.
Tra le novità più rilevanti della prima parte del 2026, anche i primi interventi di prelievo di tessuto osseo da donatore vivente, realizzati per la prima volta nell’area della Asl di Latina all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia. Un ulteriore passo avanti nello sviluppo delle attività di procurement, donazione e trapianto, da tempo al centro dell’impegno delle strutture aziendali, considerata anche la recente nomina dei due nuovi coordinatori locali di Latina e Formia, sempre sulla donazione di organi e tessuti.
I progressi sono frutto anche di un’intensa attività di informazione e sensibilizzazione, portata avanti dalla Asl di Latina in collaborazione con l’AIDO, con particolare attenzione alle scuole, dove si lavora per trasmettere ai più giovani l’importanza di una scelta consapevole.
“Vogliamo condividere questi ottimi risultati con tutta la popolazione e in particolare con chi decide di compiere lo straordinario gesto solidale e altruista della donazione, un atto di civiltà e amore che trasforma il dolore della perdita nella gioia per una vita che rifiorisce. A loro va il nostro sentito e caloroso ringraziamento”, ha dichiarato la Direttrice Generale della Asl di Latina, Dott.ssa Sabrina Cenciarelli.
Ad oggi nella provincia pontina i consensi rilasciati ai Comuni sono 137.340 con una media del 61,2%. In Italia ci sono circa 8.000 persone in attesa di un trapianto. Per molti di loro, la donazione è l’unica terapia possibile.
Esprimere la propria volontà è semplice, gratuito e modificabile in qualsiasi momento. È possibile farlo:
all’Ufficio anagrafe del proprio Comune, al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità;
agli sportelli della Asl, compilando l’apposito modulo;
online, iscrivendosi all’AIDO tramite SPID o firma digitale.
Per informazioni si può contattare il Coordinamento per la donazione di organi e tessuti della Asl di Latina al numero 0773.6556221 o all’indirizzo e-mail coordinamentodonazione.organitessuti@ausl.latina.it.
CRONACA
Fondi, guida senza aver mai preso la patente: denunciato giovanissimo
È stato sorpreso di nuovo alla guida senza patente e per questo denunciato dai Carabinieri. È accaduto a Fondi, dove un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per reiterazione della violazione. Il giovane è stato fermato nel corso di un normale posto di controllo mentre si trovava alla guida di un’auto intestata al padre. Dagli accertamenti è emerso che non aveva mai conseguito la patente. Non si tratta però di un episodio isolato: il ventenne era già stato sanzionato per la stessa infrazione nell’aprile del 2024, in quel caso durante un controllo effettuato dalla Polizia Locale. Una recidiva che ha fatto scattare la denuncia da parte dei militari dell’Arma.
CRONACA
Scomparso il prof Emmanuele Emanuele, cittadino onorario di Latina. Il cordoglio dell’amministrazione
A Latina il sindaco Matilde Celentano ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa del professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, cittadino onorario del capoluogo pontino dal 2013. Nel messaggio ufficiale, la prima cittadina ha ricordato il ruolo svolto dal docente e mecenate nella promozione culturale e nel sostegno a iniziative di interesse pubblico sul territorio, con particolare riferimento al contributo offerto alla sanità locale, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Attraverso la Fondazione Roma, Emanuele ha sostenuto negli anni diversi interventi considerati strategici per la crescita della comunità pontina. Un impegno che, secondo il sindaco, ha interpretato nel senso più alto del mecenatismo contemporaneo, mettendo competenze e risorse al servizio del bene comune. Il Comune ha infine rivolto le condoglianze alla famiglia, sottolineando come il legame tra il professor Emanuele e la città di Latina resterà parte della memoria collettiva del territorio.
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