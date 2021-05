Agli europei di nuoto, italiani sul podio. Tra loro il pontino Matteo Ciampi

LATINA – Bronzo nella staffetta 4×200 stile libero agli europei di nuoto per gli italiani. Tra loro anche il pontino Matteo Ciampi che ha chiuso con la prestazione cronometrica di 1’46”17 e una prestazione davvero entusiasmante, meglio di lui, in terza, soltanto il barese Marco De Tullio. Nelle batteria del mattino il 24enne talento pontino della Livorno Aquatics/Cs Esercito aveva nuotato in 1’46”85, risultando il più veloce tra gli azzurri. A completare il quartetto il bolzanino Stefano Ballo e il marchigiano Stefano Di Cola.

“Restiamo tra le prime tre in Europa e siamo tra le cinque al mondo. Un ottimo risultato per una squadra molto giovane”, dice il velocista cresciuto all’Ambranuoto. La 4×200 ai mondiali sudcoreani 2019 realizzò il record italiano con 7’02”01 strappando il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021.