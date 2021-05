Avevano il Covid, ma si presentano in Questura. Denunciati due cittadini a Fondi

Due uomini sono stati denunciati dalla polizia per aver violato la quarantena. E’ accaduto nella mattinata di ieri a Fondi. Nei guai sono finiti due cittadini di origini pakistane di 54 a e 40 anni, inottemperanti al divieto di allontanamento dalla propria dimora perchè sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria a seguito di positività al virus Covid-19. I due uomini in circostanze diverse si sono presentati in Commissariato per il disbrigo di alcune pratiche; prima di avere accesso agli uffici e in conformità alle vigenti misure precauzionali, sono stati sottoposti ad un controllo preventivo da parte dei poliziotti, che ha consentito di verificare come entrambi fossero positivi al Covid-19 e, pertanto, sottoposti a restrizioni sanitarie con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Ai cittadini extracomunitari è stato spiegato il perché della denuncia e uno è stato trasferito in un hotel Covid della Capitale, mentre l’altro ha fatto rientro autonomamente al proprio domicilio di Fondi, sotto stretta sorveglianza.