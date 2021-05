Azzurra Stefanelli protagonista dello spot Minturno Bandiera Blu

MINTURNO – Si chiama Azzurra, è una dei quattro figli del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ed è la protagonista dello spot che la città ha voluto preparare per la stagione estiva, per lanciare il Comune che ha conquistato per la prima volta la sua bandiera Blu.

La voce di Azzurra, insieme con il suo viso intelligente, accompagnano le immagini della spiaggia dei Sassolini, del sito archeologico di Minturnae e anche delle attrattive sportive per invitare i turisti a fare una vacanza al confine tra Lazio e Campania. Brava Azzurra.