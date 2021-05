Latina con la Rete Ready per la Giornata contro l’omofobia

LATINA – Una foto del fotografo di Latina Marcello Scopelliti per ricordare la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia.

Il Comune di Latina aderisce all’iniziativa promossa dalla Rete READY – Rete Nazionale delle Regioni e degli Enti locali per prevenire e superare l’omotransfobia. L’obiettivo della campagna è lanciare un messaggio chiaro per contrastare i discorsi d’odio che alimentano e giustificano fenomeni di violenza.

la Giornata si celebra oggi a 15 anni esatti dalla storica data del 17 maggio 1990 in cui l’omosessualità venne rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dalla World Health Organisation, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Nonostante siano passati più di trent’anni da quella storica data, però, orientamento di genere e identità sessuale sono ancora ai primi posti fra le causa di discriminazione negli spazi pubblici, sul luogo di lavoro, e persino in famiglia”, sottolineano dalla Rete READY, di cui fa parte anche il Comune di Latina, fondata nel 2006 da 12 città e che ora conta 210 partner.