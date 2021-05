Latina, parcheggio di Parco San Marco, recintata l’area di cantiere

LATINA – E’ aperto il cantiere per la realizzazione del parcheggio di Parco San Marco a Latina. Dopo le polemiche sollevate da Libero Orto che si oppone alla realizzazione dell’infrastruttura a servizio dell’ospedale Santa Maria Goretti, la zona è stata recintata per dare il via ai lavori che interesseranno l’area più vicina alla rotatoria di Via Guido Reni, per la gran parte oggi sterrata e già di fatto utilizzata come spazio per le auto.

I lavori consentiranno la realizzazione di 170 posti auto utilizzando una pavimentazione green, che contribuisce ad abbassare il fenomeno isola di calore grazie al fatto che permette la crescita vegetativa.

Ha risposto alle polemiche l’assessore all’Ambiente Dario Bellini: “Abbiamo l’obbligo di far combaciare gli interessi di chi è attento alla natura con quelli di chi ha bisogno di recarsi in ospedale per lavorare o farsi visitare”.