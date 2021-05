I giovani vogliono vaccinarsi: esauriti i posti per l’Open Day Astra Zeneca a Latina e Formia

LATINA – Sono andate esaurite nell’arco di poche ore le prenotazioni per l’Open Day Astra Zeneca promosso dalla Regione Lazio e riservato agli over 40. A Latina e Formia l’iniziativa che si svolgerà al teatro San Francesco e nella sede della Provincia in Via Olivastro Spaventola domani e domenica fino alla mezzanotte, prevede la somministrazione di circa 1000 dosi e l’obbligo di presentare tessera sanitaria che attesti la residenza nel Lazio e un ticket virtuale.

La app Ufirts necessaria per scaricarlo è stata letteralmente presa d’assalto: così circa 1000 persone si sono potute prenotare per una dose in provincia di Latina. Finiti anche i posti disponibili nelle sedi vaccinali di Roma, Frosinone e Viterbo dove a poche ore dal lancio non era più possibile prenotarsi. Il ticket varrà anche come documento valido di spostamento oltre l’orario del coprifuoco.

Questa modalità è sperimentale e se andrà bene come già avvenuto a Rieti sarà ripetuta. Un modo per esaurire le scorte del vaccino più discusso intorno al quale si è creato un certo clima di sfiducia che, evidentemente, l’opportunità offerta alle fasce più giovani dall’Open Day è in grado di cancellare.