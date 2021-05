Incidente sulla Pontinia ad Aprilia, investito un uomo

APRILIA – Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla Pontina in direzione Roma, tra Aprilia e Pomezia Sud. Per causa in corso di accertamento, un’auto ha investito un uomo che stava attraversando a piedi la complanare. L’allarme è stato lanciato dallo stesso automobilista che si è fermato e chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale di Aprilia. Si registrano code in direzione Roma.