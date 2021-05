La discarica a Borgo San Michele non si farà, esulta il Comitato civico: “Finalmente la parola fine”

LATINA – E’ ufficiale, non si farà la discarica di secco residuo a Borgo San Michele. Va in questo senso infatti la decisione della Commissaria ad acta, Laura D’Aprile che si è espressa con una determinazione del 12 maggio.

Esulta alla notizia il Comitato civico spontaneo che si era costituito nella frazione alle porte di Latina individuata per ospitare il sito sulla Migliara 45. “Finalmente dopo quattro mesi viene messa la parola fine sulla vicenda. Siamo felici di questo risultato, è la conferma che abbiamo lavorato bene, avendo visto sin da subito, grazie al contributo dei nostri tecnici, che l’area individuata non era idonea. In seguito lo hanno dimostrato nel loro dettagliato studio anche i tecnici nominati dal Comune”, ha detto Alessio Pagliari presidente del Comitato che si è messo in contatto con la figura tecnica nominata dal Tar del Lazio.

Pagliari rivendica il peso e il ruolo avuto dai cittadini nella vicenda: “E’ anche grazie alle nostre pressioni che il Comune di Latina ha provveduto ad inviare copia dello studio al Commissario e poi, con atto politico, a votare la mozione contro la realizzazione della discarca nell’area in questione”, dice Pagliari sottolineando: “Anche se non siamo soddisfatti di come il Comune ha gestito inizialmente la vicenda, ringraziamo l’Amministrazione per aver ascoltato le nostre tesi e le preoccupazioni dei cittadini. Un ringraziamento va anche agli organi di informazione e agli altri comitati civici che insieme a noi si sono mobilitati. E’ la conferma che gruppi di cittadini, lavorando insieme, possono ottenere grandi risultati“.

L’ingegnera Laura D’Aprile ha per ora indicato come discariche due siti già esistenti nei comuni di Civitavecchia e nella provincia di Viterbo.