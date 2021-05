La Women Latina Calcio in cerca della vittoria

Dopo quattro gare decisamente avare di soddisfazioni, per la Women Latina Calcio 1932 è arrivato il momento di raccogliere. E l’occasione pare quella giusta visto che domani pomeriggio le ragazze di mister Franzè incontrano il Sora. La formazione ciociara è reduce dalla lezione subita dal Frosinone nel derby ed ha subito la bellezza di 25 gol nei 4 match giocati sinora.

Dall’altra parte le nerazzurre che, dopo aver raccolto plausi e complimenti per il gioco espresso, vogliono finalmente festeggiare la prima vittoria della stagione.

Dovranno farlo, però, senza Chiara Sausto, il cui infortunio la terrà lontana dai campi anche per le tre partite che mancano alla fine della stagione. Anche le condizioni di Giada Liberti non sono le migliori, per un problema al piede che la tormenta da settimane. Il suo impiego si deciderà solo all’immediata vigilia del match.

Indisponibile anche la Piconi, espulsa domenica contro la Lazio Calcio a 5 Global.

“La squadra ha lavorato bene come al solito – ammette mister Franzè -. Visto come è andata finora, l’obiettivo è migliorare partita dopo partita e farci trovare pronte per la prossima stagione, sperando che sia regolare…

Se escludiamo l’ultima partita, dove abbiamo affrontato una formazione semi professionistica, con ragazze che giocano a calcio di mestiere e che hanno fatto, nel calcio a 5, anche presenze in nazionale, per il resto ci siamo sempre comportate bene, anche se adesso, dopo aver tanto seminato, è arrivato il momento anche di raccogliere.

Col Sora vogliamo vincere e prenderci quella soddisfazione che sia a Monterotondo che a Nettuno meritavamo ampiamente”.

L’appuntamento è per domani pomeriggio, 9 maggio, a Sora per il match contro le padrone di casa della Vis Sora 07. Calcio di inizio alle ore 16 e 30. Arbitro dell’incontro Marco Capobianchi della sezione di Tivoli.