Mezza Maratona di Latina, Davide Fioriello: “La comunità del running ha dato prova che si può ripartire nel rispetto delle regole”

LATINA – Un successo la Mezza Maratona di Latina organizzata dall’associazione “In Corsa Libera” sotto la direzione del presidente Davide Fioriello. Grazie anche al tempo non troppo soleggiato, ma senza pioggia, i 700 atleti ai nastri di partenza hanno potuto affrontare la competizione agevolmente su un bellissimo percorso, rapido e pianeggiante, che collega il centro della città con il lungomare di Latina e che ha permesso di ammirarne tutte le bellezze. Puntualissimo il via, che ha spaccato il secondo nell’orario concordato. A dare lo start ufficiale il Sindaco di Latina, Damiano Coletta.

“L’emozione alla partenza della Mezza Maratona di oggi si leggeva sui volti di tutti – dichiara il primo cittadino. Una giornata speciale che resterà nella nostra memoria. C’era una sensazione di rinascita, di una riappropriazione della normalità. Oggi ha vinto lo sport. Quello vero, basato sui principi della passione, della lealtà e del rispetto delle regole. Tutto si è svolto in condizioni di sicurezza e quindi dobbiamo dire grazie agli atleti per il senso di responsabilità dimostrato, alle forze dell’ordine e alle associazioni di protezione civile per aver garantito i presidi dinamici nelle strade e un grazie all’organizzazione In Corsa Libera coordinata da Davide Fioriello per l’attenzione e la cura nell’osservanza delle prescrizioni. Oggi abbiamo iniziato a rivedere la luce in fondo al tunnel e tutti sono vincitori. Si va avanti. In sicurezza e con responsabilità”.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Latina e da Opes ed inserito nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze, con un tracciato della lunghezza complessiva di 21,097 km che si fregia dell’omologazione Fidal. La Mezza Maratona di Latina è anche la prima iniziativa sportiva ufficiale del progetto Cethego.

“Sono estasiato dalla riuscita della gara. La collaborazione di tutta la comunità del running ci ha dato la grande prova che si può ripartire nel rispetto delle regole – commenta Davide Fioriello al termine della gara – Voglio ringraziare tutti a cominciare dal Sindaco di Latina Damiano Coletta che ha presenziato alla gara ed ha offerto tutto il suo sostegno per l’organizzazione della stessa. Ringrazio tutto il mio staff, i direttori tecnici Antonio Cipullo e Sergio Zonzin, i giudici, il personale coinvolto, il main sponsor Rocco Bimbo, Cantina Villa Gianna, Todis Via Giustiniano, Autoitalia Gruppo Eco Liri, Autoeuropa e Bianchi Assicurazioni. Ma soprattutto un grazie alle società ed i tanti runners accorsi al nostro evento. Siamo fieri -prosegue- di aver riportato a Latina una gara di questo calibro dopo il difficile periodo vissuto e siamo certi di poter continuare ad organizzare dei grandi eventi per il nostro territorio che risollevino il mondo dello sport. Se tutto è andato alla grande lo dobbiamo alla collaborazione che abbiamo avuto intorno a noi e al rispetto delle regole. Grazie a tutti.”

LE CLASSIFICHE (assoluti e primi tre di categoria)

ASSOLUTI MASCHILI:

RUBAYITA SIRAGI – ATL. CASTELLO 01.08.33

SIMUKEKA JEAN BAPTISTE -G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 01.08.34

GRILLO GIANFILIPPO – #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 01.10.48

ASSOLUTI FEMMINILI:

ERMINI AURORA – A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 01.22.52

BRAVETTI ANNALAURA – PODISTICA SOLIDARIETA 01.28.04

MANIACI FRANCESCA – CAIVANO RUNNERS 01.28.47

PM:

1 CARRAROLI GABRIELE A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO 01.16.13

2GAGLIARDI ELIO A.S.D. C.U.S. SALERNO 01.31.55

3PESCHIERA GENNARO ATL. SALERNO 01.41.56

SF:

1 PASTORE SARA – A.S.D. GUIDA SICURA 01.33.47

2CECCARELLI CLAUDIA – RUNCARD 01.44.34

3ORZELLECA MARTINA – RUNCARD 01.46.59

SF35:

1 ERMINI AURORA – A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 01.22.52

2TOMASSI LINDA – ASD PALESTRINA RUNNING 01.34.11

3TODI VALERIA – A.S. RUNNERS CIAMPINO 01.37.26

SF 40:

1 COLONNELLI ILARIA -PODISTICA CIAMPINO 01.38.37

2PAOLUCCI VALENTINA -ATL. MONTE MARIO 01.43.01

3PEZZATINI CLAUDIA -RUN & SMILE ASD 01.43.21

SF 45:

1 BRAVETTI ANNALAURA -PODISTICA SOLIDARIETA 01.28.04

2MANIACI FRANCESCA – CAIVANO RUNNERS 01.28.47

3MAGRINI SIMONA – OLIBANUM OVERRUNNERS ASD 01.31.08

SF50:

1 LUNGU LUMINITA -G.S. BANCARI ROMANI 01.32.41

2MACINENTI FRANCESCA – A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO 01.36.04

3LORATI ELENA GIOVANNA -VIRTUS VILLA ADA 01.38.04

SF55:

1 SPOSI STEFANIA -A.S.D. VILLA DE SANCTIS 01.43.04

2DE NICTOLIS ROSANNA -A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS 01.52.47

3CORTESE SILVIA -A.S.D. GLOBAL FITNESS 01.53.24

SF 60:

1 FERRANTINI SEVERINA-1ATL. MONTE MARIO 01.59.25

2CHINNI LUCIA-PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 02.07.43

3DI FELICE ANNA MARIA-ATL. MONTE MARIO 02.10.25

SM:

1 RUBAYITA SIRAGI ATL. CASTELLO 01.08.33

2GRILLO GIANFILIPPO #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 01.10.48

3GIANCATERINA ITALO A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO 01.13.17

SM35

1SIMUKEKA JEAN BAPTISTE -G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 01.08.34

2MASSIMI MAURO -A.S.D. FREE RUNNERS 01.11.25

3DI CICCO ANTONELLO -ATL. AMATORI FIAT CASSINO 01.16.35

SM40:

1MARTIN DANILO-G.S. BANCARI ROMANI 01.13.14

2CAPUANI MARIO-ATLETICA VENAFRO 01.15.11

3OLIMPO GIUSEPPE-ASDATL. ISAURA VALLE DELLIRNO 01.15.17

SM45

1LUPINETTI FABIO -LA SBARRA & I GRILLI 01.13.09

2CALCATERRA GIORGIO -CALCATERRA SPORT ASD 01.14.25

3BIAGIONI ALESSIO -A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 01.14.31

SM50

1RUSSO MARCO-A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 01.18.53

2BIANCHI DANILO-PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 01.19.14

3CARROZZI EDOARDO-ASD ATLETICA ABRUZZO LAQUILA 01.21.07

SM55:

1DE CARLI FABRIZIO-ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA 01.26.34

2TIRELLI FRANCO-A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO 01.33.04

3OROPALLO FRANCO-LBM SPORT TEAM 01.33.08

SM60:

1COLANTUONO RAFFAELE-A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE 01.36.04

2GAMBITTA ANTONIO-A.S.D. VILLA DE SANCTIS 01.37.19

3FRATOCCHI FRANCO-RUNCARD 01.39.12

SM65:

1SQUILLANTE MAURIZIO-GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 01.32.44

2NAPOLI FILIPPO-PODISTICA POMEZIA A.S.D. 01.35.50

3CORTESE ANTONIO -PODISTICA CIAMPINO 01.40.19

SM70:

1GELORMINI GIANFRANCO-NUOVA PODISTICA LATINA 01.49.32

2DRAPPELLO PASQUALE-.RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 02.02.25

3ROSOLIN ALBERTO STEFANO-LBM SPORT TEAM 02.05.13

SM75:

1QUADRINO BIAGIO-RUNCARD 02.13.42