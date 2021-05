Oroscopo del giorno 11 Maggio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. In coppia, alcuni cambiamenti di programma vi faranno innervosire. Siate pazienti e provate ad essere diplomatici nei discorsi col partner. Single: l’aspetto astrale vi rende intolleranti e sarebbe meglio rimandare gli appuntamenti. A lavoro non ci vorrà molto per farvi irritare: siete troppo nervosi ed avete troppo da fare. Organizzate meglio le vostre faccende e cercate di evitare gli scontri diretti. Per quanto riguarda la salute, le Stelle influenzano le vostre emozioni in modo negativo. Avete bisogno di molta calma e di silenzio per lenire la vostra mente. Sarebbe molto saggio fare una lunga passeggiata.

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Le relazioni di coppia sono basate sulla fiducia: le Stelle vi conferiscono una certa leggerezza per concedere al partner di prendere alcune decisioni o di scegliere per entrambi. Single: siete molto socievoli e disposti a tollerare di più il comportamento di una persona appena conosciuta. Professionalmente Marte vi aiuterà ad attraversare le barriere con facilità: disponete di grandi capacità comunicative condividendo le vostre opinioni. Per quanto riguarda la salute, la congiunzione astrale vi rende agitati e le emozioni sono controverse. Calmatevi prima di iniziare la giornata e prendetevi una piccola pausa per rilassarvi: meditazione, respirazione profonda, un bagno caldo o magari la vostra canzone preferita vi aiuterebbe.

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. In coppia, la presenza di Plutone cercherà di farvi approdare ad una situazione sentimentalmente matura su cui porre le basi per un futuro lungo e consapevole. Grazie alla posizione astrale, i sogni saranno vissuti più sulla terra che nella fantasia e se qualche rapporto è pericolante, sarà la volta buona per eliminarlo o farlo rifiorire. Single: le Stelle vi aiuteranno a trovare l’amore e vi promettono un futuro radioso. A lavoro siete dinamici ed efficienti e nessuno avrà nulla da ridire. Per quanto riguarda la salute, tutto va molto bene: vi sentite in ottima forma fisica e godete di un buon morale.

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in quinconce con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia potreste dover prendervi una pausa per analizzare la vostra situazione. Parlate col partner e spiegategli i vostri motivi per non creare dei sospetti. Single: se avete un appuntamento dovreste cercare di mantenere la calma e non fare commenti inappropriati. Professionalmente, potreste essere incolpati da uno dei collaboratori per il vostro lavoro o comportamento. Non apprezzerete le sue osservazioni, tuttavia, la critica è costruttiva e vi consentirà il progresso e l’efficienza. Per quanto riguarda la salute potreste avere dei disturbi intestinali o dei bruciori di stomaco. Adottate un’alimentazione più sana e cercate di passare il giusto tempo a tavola: non mangiate troppo in fretta.

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, specialmente la sera, vi invaderà un impulso di sentimentalismo: siete in modalità seduzione ed il partner apprezzerà le vostre dimostrazioni di affetto. Single: siete radiosi e sarebbe molto saggio provare ad esprimere i vostri sentimenti. Professionalmente siete diplomatici, attenti e scegliete con raffinatezza le parole. Per quanto riguarda la salute, siete al top: godetevi la giornata ed osate a fare tutto quello che avete rimandato. Potreste superare tutti i vostri limiti senza nessun problema.

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, potreste cedere alle tentazioni: pensateci bene prima di mettere in pericolo il vostro rapporto. Single: siete troppo malinconici ed indecisi per uscire: lasciatevi alle spalle questi sentimenti. Professionalmente potreste ottenere dei grandi risultati. Si prevede una nuova svolta: fate attenzione tuttavia a non bruciare le tappe. È importante strutturare i progressi, passo dopo passo. Per quanto riguarda la salute per fortuna vi sveglierete pieni di vitalità. Fate attenzione a non tirare troppo la corda. Sarebbe bene pianificare una pausa nei prossimi giorni.

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno e per le coppie potrebbe essere un giorno speciale da condividere insieme, parlando di importanti progetti futuri. I single avranno buone possibilità di incontri interessanti: un amico potrebbe presentarvi una persona che susciterà il vostro interesse. Professionalmente è una giornata particolarmente favorevole per coloro che praticano un’attività indipendente. Gli altri si sentono pronti a prendere in considerazione cambiamenti di tutti i tipi: fase di scoperta di un’altra posizione, nuovo lavoro, riqualificazione, formazione. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene e vi godete la vita: le conseguenze sono molto positive per il corpo e la felicità è riflessa da tutti i pori della vostra pelle.

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarà una bella giornata per la maggior parte di voi: volete vivere una storia d’amore come quelle che si leggono nei libri o si ammirano nei film e siete pronti ad assumervene il carico. Single: dovreste esprimere i vostri sentimenti perché i pianeti vi sostengono pienamente. Professionalmente, se state aspettando qualche notizia, la vostra pazienza sarà ricompensata. Coloro che cercano un lavoro dovrebbero ritentare alcune possibilità: siete molto ispirati e questa volta dovrebbe andar bene. Per quanto riguarda la salute, siete dinamici e pieni di entusiasmo. La configurazione astrale vi porta nuove energie e la stanchezza accumulata sembra svanire.

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vi basterà avere più tempo da dedicare al partner per riassaporare gli affetti ed i valori che contano. Single: il vostro fascino è accattivante e per i più fortunati un incontro potrebbe diventare una storia molto seria. Professionalmente, l’atmosfera sarà migliore dei giorni scorsi: siete ben motivati e potrebbe esservi richiesto di guidare un progetto importante. Per quanto riguarda la salute, Giove influenza positivamente il morale: vi sentite sereni ed in piena forma fisica. Sarebbe saggio cercare di sbarazzarvi di qualche abitudine cattiva: le Stelle vi appoggeranno.

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, avrete l’opportunità di esternare le vostre preoccupazioni e di risolvere i blocchi che indeboliscono il vostro rapporto. Cogliete l’occasione per discutere col partner. Single: vi sentirete molto meglio se deciderete di parlare con il vostro prescelto. Professionalmente tendete a controllare tutto, a dare molti consigli e a voler dirigere le cose solo dal vostro punto di vista. State attenti perché gli altri non si sentono presi in considerazione e potreste innescare dei conflitti. Per quanto riguarda la salute, vi sentite abbastanza bene: dovreste evitare di superare alcuni limiti fisici. Se siete sportivi limitatevi all’allenamento quotidiano e cercate di concedervi delle piccole pause.

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in quinconce con Plutone nel vostro segno. In coppia, potrebbe sembrarvi che non tutto va come vorreste. Vi sentite confusi e ci vorrà del tempo per calmarvi. Single: probabilmente avete delle buone ragioni per mettere tutto in discussione. A lavoro dovrete fare appello al vostro senso dell’organizzazione per gestire meglio questa giornata che promette di essere molto impegnativa. Oltre alle attività quotidiane, è probabile che vi venga affidato un compito extra e difficile da completare. Non fatevi prendere dal panico per non peggiorare le cose. Per quanto riguarda la salute, durante il giorno perderete gradualmente le energie e finirete questo venerdì con grande fatica. Cercate di gestire le vostre attività in modo diverso evitando situazioni stressanti e relativizzando i problemi.

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in quinconce con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, alcuni di voi potrebbero considerare seriamente la separazione: le tensioni sono diventate forti ed i conflitti inconciliabili. Vi prendete ancora il tempo per riflettere, ma è solo una soluzione per fermare gli argomenti che vi feriscono. Single: non amate l’impulsività, e, oggi, considerate solo le persone silenziose. A lavoro, potreste avere difficoltà a comunicare ed i rapporti professionali saranno sotto pressione. Per quanto riguarda la salute, lo stress è diventato difficile da gestire: è arrivato il momento di pensare seriamente ad un’attività fisica per poter liberare le energie negative.

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.