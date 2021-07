A Cisterna un nuovo centro di Unità di Cure Primarie

La Asl di Latina implementa il sistema di cure primarie alla cittadinanza con la nascita di un nuovo centro di Unità di Cure Primarie (UCP) – forma aggregata di equipe di medici di medicina generale – presso il popoloso quartiere S. Valentino di Cisterna di Latina. Il Centro verrà inaugurato il 20 luglio alle ore 16.00 in via Giovanni Falcone, alla presenza del Direttore Generale ASL Latina d.ssa Silvia Cavalli e il Commissario straordinario del Comune di Cisterna di Latina, d.ssa Enza Caporale.

In seguito al Protocollo d’Intesa messo a punto tra la ASL di Latina e il Comune di Cisterna, per rafforzare i presidi di assistenza sanitaria sul territorio di Cisterna, il Comune ha dato in comodato d’uso dei locali dell’ATER nei quali organizzare le attività sanitarie per una presa in carico integrata dei bisogni assistenziali dei cittadini.

La presenza sul territorio di nuovi UCP con i Medici di medicina generale e altri professionisti sanitari, risponde all’esigenza di sviluppo della Medicina di prossimità e d’iniziativa, in quanto le equipe multiprofessionali possono intercettare anche i bisogni non espressi della popolazione, filtrare i problemi prima dell’invio a strutture sanitarie ospedaliere con la logica dell’intensità di cura, migliorando così la qualità delle cure offerte.

Queste iniziative sono particolarmente rilevanti in quanto l’attuale scenario epidemiologico denuncia l’aumento dell’insorgenza di molte patologie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari, le broncopatie ostruttive ma, anche per le problematiche legate alla pandemia da Covid 19, che ha ridotto l’accesso ai servizi sanitari per le patologie non Covid.

“Le équipe territoriali multidisciplinari organizzate nelle Unità di Cure Primarie” afferma il Direttore Generale ASL

Latina d.ssa Silvia Cavalli “garantiscono, attraverso un sistema di rete, un maggiore livello di prossimità e vicinanza dei servizi al domicilio del paziente, favorendone una precoce presa in carico con indirizzo verso i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali di salute, strutturati nell’ASL Latina, attraverso il Programma + Vita”.

“Nel rispetto delle vigenti norme regolamentari per la concessione di un bene comunale alla ASL” dichiara il Commissario Straordinario di Cisterna di Latina, dott.ssa Enza Caporale “l’attivazione del nuovo servizio giunge a seguito di una forte volontà, di questa gestione commissariale, di dotare il territorio di servizi e strutture sanitarie rispondenti al fabbisogno della popolazione, nella convinzione che «Un servizio sanitario gratuito e accessibile a tutti è un bene prezioso», come ha recentemente affermato Papa Francesco”.

L’accesso ai servizi dell’UCP è libero e gratuito.