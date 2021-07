A Latina mense scolastiche biologiche certificate dal Mipaaf

LATINA – Le mense del Comune di Latina sono rientrate nel sistema delle mense biologiche certificate riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione. Latina è fra i 3 Comuni del Lazio a ottenere la certificazione del Mipaaf che consentirà di ricevere un finanziamento di 80mila euro da destinare all’abbattimento dei prezzi e alla formazione sulla sostenibilità dell’alimentazione.

«È un risultato importantissimo – commenta soddisfatto l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti – per il quale abbiamo iniziato a lavorare circa 3 anni fa partendo dalla modifica del regolamento delle mense scolastiche, che oggi garantiscono l’utilizzo di alimenti biologici almeno al 70%, di prodotti a denominazione di origine protetta DOP e a indicazione geografica protetta IGP, e di prodotti a km 0. Far parte del sistema delle mense biologiche certificate dal Ministero vuol dire garantire certezze alle famiglie sulla qualità del servizio. È la visione dell’Amministrazione che ha sempre considerato il benessere dei bambini e delle bambine una priorità mettendo in pratica azioni concrete per il raggiungimento di simili obiettivi».