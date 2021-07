Arresto Moscardelli, il Pd Latina: “Comunità colpita e scossa”

LATINA – Il Pd di Latina si dice colpito e scosso dall’arresto del segretario provinciale Claudio Moscardelli. “Siamo una comunità fatta di tantissime persone che hanno nei valori del Partito Democratico il loro riferimento di elaborazione di idee e proposte, e di agire politico – si legge in una nota firmata dalla segretaria comunale Franca Rieti e dalla capogruppo in consiglio Nicoletta Zuliani che si dicono all’unisono con il segretario regionale Astorre – È un momento che viviamo con grande senso di responsabilità perché le tante democratiche e democratici animati da sincera passione politica che compongono il nostro partito, oggi ancor di più devono sentirsi parte di una comunità che si riconosce nel manifesto dei valori del PD e che vogliamo tutelare e valorizzare. Con questo spirito abbiamo fatto tanto per il nostro territorio e tanto continueremo a fare”.